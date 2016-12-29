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МВД просит граждан соблюдать ПДД и общественный порядок во время новогодних праздников

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400301-ru.html

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29 декабря 2016, 14:40       Комментарии

МВД обращает внимание граждан на правила поведения в общественных местах, призывает соблюдать правила дорожного движения на дорогах и не нарушать общественный порядок во время новогодних праздников.
Чтобы избежать непредвиденных неприятных ситуаций или максимально сократить риск, воспользуйтесь правилами поведения в общественных местах во время проведения новогодних мероприятий. Гражданам в местах проведения массовых мероприятий категорически запрещается:
- иметь при себе огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может привести к нанесению телесных повреждений, угрозе жизни и здоровья окружающих, а также имитаторы и муляжи данных предметов;
- находиться в состоянии алкогольного опьянения;
- проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной, металлической таре, тетрапакетах и пластиковых пакетах.
Соблюдение этих правил позволит обеспечить общественный порядок и безопасность граждан на должном уровне.
"Водителям и пешеходам следует помнить о соблюдении дорожных правил. В местах массового пребывания граждан пешеходам необходимо проявлять предельную осторожность и не забывать о своей уязвимости на дороге. Водителям следует помнить о внимательности за рулем", - говорится в сообщении.
В случае, если со своими родными и близкими решили в новогоднюю ночь посетить массовые мероприятия, либо пойти в гости, не забывайте про безопасность своего имущества:
- уходя из дома, плотно закрывайте окна, чтобы в комнату не залетела выпущенная во дворе петарда, либо иное пиротехническое изделие;
- запирайте входные двери;
- не оставляйте включенными газовую плиту, электроприборы (в том числе и елочные гирлянды).
"Постарайтесь продумать все детали своих новогодних праздников до мелочей, соблюдайте все правила. Будьте бдительны и тогда никто, и ничто не омрачит ваш Новый год", - говорится в сообщении МВД.
Также в городе будут выставлены посты Патрульной милиции в близи к местам проведения мероприятий. В предновогодние и новогодние праздники организуется круглосуточное дежурство усиленных нарядов милиции, следственно-оперативных групп.

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