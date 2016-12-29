В Оше одноклассники убили парня, а тело оставили на съедение собакам

29 декабря 2016, 14:39 Комментарии

В селе Жапалак 23-летний Нурсултан Насиров убит близким другом 4 сентября 2016 года, его тело закопали в поле, в 5 километрах от села, а когда, через два месяца нашли это место, там обнаружили одни кости.

Как пишет правозащитный портал "Голос свободы", мать погибшего сына опознала по кольцу, которое было на его пальце. Она уезжала на заработки в Россию и планировала женить его.

"Мама Нурсултана срочно вернулась из Москвы, когда ей сообщили, что ее единственный сын пропал. Поиски продолжались два месяца, двое из позднее задержанных, даже "помогали" ей искать Нурсултана. По подозрению в убийстве задержаны пятеро 22-23-летних жителей села Жапалак и все они сегодня находятся в СИЗО. Все молодые люди, включая убитого, были одноклассниками и дружили вместе", — сообщает портал.

Во время следствия выяснилось, что парня убил его близкий друг по имени Бекболот, ударив арматурой по голове, вместе еще с четырьмя друзьями, они закопали труп. Затем обвиняемый уехал к родственникам в Ноокат, где скрывался какое-то время.

"Я его убил, потому что иначе он бы меня убил. Он пришел с ножом ко мне и пытался убить меня. Я защищался, сильно ударил его арматурой по голове, и он сразу перестал дышать. Завернул тело в клеенку, потом позвал друзей. Они приехали, но не помогали мне. Стояли вдалеке, смотрели, пока я грузил тело в машину, закапывал тоже я сам один, они здесь не причем. Они сразу сказали, что не будут впутываться. Поэтому они должны выйти на свободу, их ждет семья, родители и жены", – говорит Бекболот.

Однако, пока суд приступает к рассмотрению дела, как говорят родственники погибшего, семья одного из подозреваемых выставила дом на продажу. Сельчане предполагают, что вырученные деньги потратят на то, чтобы откупиться, и дело будет замято. По словам матери погибшего, ей предложили отказаться от своих обвинений за 70 000 сомов.