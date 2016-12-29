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В правительстве Казахстана сменились министры

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-prav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400297-ru.html

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29 декабря 2016, 15:00       Комментарии

Министром иностранных дел Казахстана назначен Кайрат Абдрахманов, сообщает пресс-служба президента страны.
Об этом сообщается после того, как стало известно о том, что указом президента Ерлан Идрисов освобожден от должности главы МИД в связи с переходом на другую должность.
Кайрат Абдрахманов до этого занимал три года должность постоянного представителя Казахстана при ООН. Ерлан Идрисов работал министром иностранных дел страны с сентября 2012 года.
Министром национальной экономики Казахстана назначен бывший член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Сулейменов, сообщает пресс-служба президента страны.
До настоящего времени министерство возглавлял Куандык Бишимбаев, который ранее указом президента Казахстана был освобожден от должности.

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