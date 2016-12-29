В правительстве Казахстана сменились министры

29 декабря 2016, 15:00 Комментарии

Министром иностранных дел Казахстана назначен Кайрат Абдрахманов, сообщает пресс-служба президента страны.

Об этом сообщается после того, как стало известно о том, что указом президента Ерлан Идрисов освобожден от должности главы МИД в связи с переходом на другую должность.

Кайрат Абдрахманов до этого занимал три года должность постоянного представителя Казахстана при ООН. Ерлан Идрисов работал министром иностранных дел страны с сентября 2012 года.

Министром национальной экономики Казахстана назначен бывший член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Сулейменов, сообщает пресс-служба президента страны.

До настоящего времени министерство возглавлял Куандык Бишимбаев, который ранее указом президента Казахстана был освобожден от должности.