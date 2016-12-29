Строкова: Выявленными в КНУ нарушениями занимается прокуратура

29 декабря 2016, 14:27 Комментарии

Нарушений масса, реакция заторможена. Похоже, что руководство Министерства образования - как прошлое, так и недавно назначенное, не в состоянии повлиять на коррупцию в КНУ либо руководствуется некими мотивами, чтобы оставить все как есть.

Депутатская группа, проверявшая деятельность руководства Национального университета, вскрыла целый букет нарушений, часть из которых заслуживают полноценного расследования на предмет коррупционной составляющей. Парламентарии инициировали разбирательство по просьбе значительной части профессорско-преподавательского состава вуза, которые неоднократно выходили на митинги против действий ректора Чинары Адамкуловой.

Сначала нарекания педагогического коллектива касались выборов в ученый совет КНУ и кадровой политики. Когда начали разбираться с одним вопросом, он потянул за собой шлейф других дел, крайне неприглядных и вступающих в противоречие с законом.

Что касается финансовых нарушений, то они нуждаются в проработке с привлечением экспертов и знатоков уголовного права, а лучше - сотрудников правоохранительных органов. К тому же со стороны ректора КНУ началось активное противодействие работе депутатской комиссии. Сторонники руководства вуза, не дожидаясь результатов разбирательства, начали строчить поклепы на депутатов, выходить на пресс-конференции, обвиняя рабочую группу в предвзятости и исполнении чьего-то заказа на устранение ректора Адамкуловой. На одном из брифингов защитники руководства вуза заявили: "У депутатов маниакальная цель снять с должности ректора Чинару Адамкулову".

Однако глава депутатской группы Евгения Строкова утверждает, что все выводы депутатской комиссии имеют документальное подтверждение, в то время как оппоненты выступают с ничем не подкрепленными обвинениями.

Кстати, в суде есть показания попавшегося в феврале на крупной взятке проректора о том, что действовал он не в одиночку. Он дал свидетельства, в соответствии с которыми и ректор Адамкулова вполне могла оказаться на скамье подсудимых.

Отдельные представители из числа сторонников ректора, противодействующие работе комиссии и очерняющие депутатскую группу, привлекают к себе столько внимания, что вопросы о причастности к финансовым нарушениям могут появиться и к ним. Тем более что в КНУ эти люди среди учащихся сами заслужили свою репутацию, она такая, какая есть.

Если решили бороться с коррупцией, так давайте доказывать это реальными действиями, говорит Строкова. Интерес к делам руководства КНУ уже проявила прокуратура. По словам депутата, чиновники, ответственные за образование, ведут себя очень пассивно, да и правительство как-то безучастно взирает на происходящее со стороны.

Сейчас разбирательством по всем финансовым нарушениям, выявленным в КНУ, занимается прокуратура. В надзорный орган переданы все собранные материалы, которым должны дать правовую и юридическую оценку. А "ВБ" продолжит следить за развитием этой истории с дурным душком.

С материалами депутатской группы, собранными в рамках разбирательства по жалобам преподавателей КНУ, можно ознакомиться здесь.

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