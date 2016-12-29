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Впавшая в кому в Турции девушка оказалась гражданкой Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352890_vp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400295-ru.html

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Кыргызстанка пыталась вернуться из Турции с поддельным паспортом

29 декабря 2016, 14:31       Комментарии

Девушка, которая находится в коме в одной из клиник в Анталье, оказалась гражданской Кыргызстана. Благодаря посту в Facebook родные смогли узнать о ее судьбе. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Айымкан Кулукеева.
Ранее в социальных сетях была распространена информация, что неделю назад девушку азиатской национальности доставили в больницу в тяжелом состоянии. После проведения операции девушка оказалась в коме. Врачи не могли установить ее личность, так как при ней никаких документов обнаружено не было.
Кыргызстанцы, проживающие в Турции, в специальных группах в соцсетях распространили фото девушки, чтобы ее могли опознать знакомые.
"Министерство иностранных дел установило личность девушки. Родственники опознали девушку по фото. Ею оказалась Н.М., 1994 года рождения. В ближайшее время родственники девушки поедут в Анталью", - написала Кулукеева.

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