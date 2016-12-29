ГУВД: нарынчанин пытался незаконно продать почти полкило золота в Бишкеке

29 декабря 2016, 14:34 Комментарии

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину с почти 0,5 кг золота, которое он хотел незаконно продать. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Как уточняется, сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали его накануне, 28 декабря, на пересечении проспекта Чуй и улицы Павлова.

"Милиционеры остановили автомашину марки "Ниссан Патфайндер". За рулем находился 46-летний Ж.К, уроженец Нарынской области, проживающий в Бишкеке, и 45-летний пассажир Д.Н., житель Иссык-Кульской области. При осмотре авто между пассажирским сиденьем и подлокотником был обнаружен и изъят металл желтого цвета примерным весом 445,5 грамма. Установлено, что гражданин Д.Н. 25 декабря приехал в столицу из Нарынской области, встретившись с Ж.К., попросил его подвезти на машине для того, чтобы найти покупателя драгоценного металла", - сообщили в ГУВД.

По данным ведомства, мужчина намеревался продавать 1 грамм золота по 2,2 тысячи сомов.

Собранный материал по данному факту был зарегистрирован и передан в следственное управление ГУВД Бишкека для принятия решения в соответствии с нормами УПК КР.