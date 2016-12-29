Кыргызстанцы взяли шесть медалей чемпионата Центральной Азии по ушу-саньда

29 декабря 2016, 14:35 Комментарии

Команда Кыргызстана завоевала шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньда. Об этом "ВБ" сообщил главный тренер сборной Кыргызстана Тагайбек Омуржанов.

Как рассказал тренер, чемпионат Центральной Азии проходил в Ташкенте (Узбекистан). В состязаниях принимали участие команды из шести стран, в частности Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, России и Кыргызстана.

Кыргызстанцы принимали участие в состязаниях среди юниоров и завоевали шесть медалей, из которых три золотых, две серебряные и одна бронзовая.

Чемпионами Центральной Азии стали Дастан Анваров (до 44 кг), Калмурат Нурдинов (до 48 кг) и Жавахир Урманов (до 52 кг).

Серебряные медали взяли Мухаммед Нарынбаев (до 36 кг) и Диербек Гапиров (до 35 кг), а также бронзовым призером стал Давранбек Ахмаджанов в весовой категории до 65 кг.