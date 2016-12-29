Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии предлагают повысить в пять раз

29 декабря 2016, 14:09 Комментарии

В Кыргызстане штрафы за вождение в состоянии опьянения предлагают повысить в пять раз. Поправки в Административный кодекс вынесены на общественное обсуждение.

Инициатором выступает депутат парламента Махабат Мавлянова.

Она отмечает, что, несмотря на ужесточение ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения с июля 2014 года, количества правонарушений значительно не сократилось.

"В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями (с человеческими жертвами и значительным материальным ущербом) совершают водители, находящиеся в нетрезвом состоянии. Предусмотренные кодексом административные штрафы несоизмеримы с возможными последствиями", - говорится в справке-обосновании.

Согласно действующей редакции кодекса, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере ста расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

<ul> <li>Поправками предлагается увеличить штраф до пятисот расчетных показателей или лишать права управления транспортными средствами сроком на один год.</li> </ul> Штраф за допуск к управлению транспортом лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, предлагают повысить с двухсот до пятисот расчетных показателей. Один расчетный показатель равен ста сомам.

Напомним, в парламенте обсуждаются другие поправки для виновников ДТП со смертельным исходом, предусматривающие внесение в УК КР нового вида наказания - пожизненного лишения права управлять транспортным средством.