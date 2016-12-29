Дело не в возрасте - самые молодые депутаты БГК 1991 и 1994 годов рождения

29 декабря 2016, 14:09 Комментарии

Новоизбранные депутаты Бишкекского городского кенеша 29 декабря получили мандаты.

В числе 45 депутатов самыми молодыми являются депутаты Алымбек Бактыбеков, 1991 года рождения, и Темирлан Токобеков, 1994 года рождения.

А.Бактыбеков является экспертом Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики, а Т.Токобеков - студент Дипломатической академии им.К.Дикамбаева.

"Я работаю в Агентстве по продвижению инвестиций при Министерстве экономики, и мы не являемся госслужащими. Я пошел работать в Бишкекский городской кенеш, потому что провел последние 10 лет за границей, жил и учился в Лондоне, Швейцарии, также побывал в Америке. По приезде в Бишкек понял одно: когда я улетал и когда прилетел, никакой разницы не было", - сказал А.Бактыбеков.

По его словам, по работе он связывается с инвесторами, которые заинтересованы в работе с социальными проектами в Бишкеке. "Для улучшения жизни жителей нашего города нужно что-то делать. И БГК является тем самым местом", - сказал А.Бактыбеков.

Т.Токобеков учится в магистратуре Дипакадемии. "Я также учился и жил в Малайзии. Знаете, Малайзия - развитая страна, но у нее нет таких ресурсов, как у нас. У нас много ресурсов, и нужно их использовать. Для этого я пришел в БГК, чтобы наши будущие дети гордились нами, чтобы приезжие смотрели достопримечательности Бишкека, чтобы вид у города был соответствующий", - сказал Т.Токобеков.

На вопрос, что именно могут сделать молодые люди в силу своего возраста, они ответили, что дело не в возрасте.

"Я считаю, что возраст не показатель знаний, ума и опыта. Да, может, у нас меньше опыта, чем у других, но я вам скажу так: у нынешней молодежи мировоззрение другое и отличается от мировоззрения старшего поколения. Все зависит не от возраста, а от того, как человек думает и умеет работать", - добавил А.Бактыбеков.