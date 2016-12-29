В правительстве рассмотрели вопрос передачи мэрии делегированных налоговых полномочий

29 декабря 2016, 14:08 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, провел рабочее совещание по обсуждению вопроса передачи мэрии города Бишкек делегированных государственных полномочий в сфере налоговых правоотношений.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, Абдулгазиев подчеркнул, что в соответствии с нормами Налогового кодекса органам местного самоуправления могут быть делегированы государственные полномочия по сбору земельного налога, налога на имущества, налога на основе патента и проведению рейдового налогового контроля.

"В настоящее время органами налоговой службы заключены договора с 66 органами местного самоуправления, в том числе с мэриями городов Джалал-Абад, Талас, Исфана, Кочкор-Ата", — сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

Он отметил, что в рамках работы межведомственной рабочей группы по изысканию дополнительных резервов пополнения государственного бюджета, мэрия города Бишкек изъявила желание осуществлять делегированные полномочия в сфере налоговых правоотношений.

Однако, до настоящего времени Министерством финансов не решен вопрос выделения органам МСУ финансовых средств из республиканского бюджета, необходимых для осуществления делегированных полномочий.

"По оценочным данным, при передаче органам МСУ делегированных полномочий дополнительные налоговые поступления в 2017-2018 годах составят порядка от 500 млн до 2 млрд сомов", — отметил Мухамметкалый Абулгазиев.

В этой связи, в целях увеличения доходной части бюджета, первый вице-премьер-министр поручил ГНС и мэрии города Бишкек ускорить подписание договора о передаче делегированных государственных полномочий.

Также Министерству финансов совместно с ГНС и ГАМСУМО поручено решить вопрос выделения органам МСУ финансовых средств, необходимых для осуществления делегированных государственных полномочий в сфере налоговых правоотношений.