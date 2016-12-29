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В Оше налоговик вымогал деньги за решение вопроса с машиной из России

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352885_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400285-ru.html

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В Оше при получении взятки задержан налоговик

Налоговика в Оше взяли с поличным при получении взятки — прокуратура

29 декабря 2016, 14:02       Комментарии

В Оше сотрудник налоговой службы вымогал деньги за решение вопроса по налогам с машины, завезенной из России. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По их данным, отдел Следственного управления Генеральной прокуратуры по Ошской области возбудил уголовное дело по статье "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса.
"27 декабря 2016 года в прокуратуру Ошской области с Южного межрегионального управления ГСБЭП поступило заявление гражданина А.Х. о вымогательстве денег в размере 15,5 тысячи сомов инспектором УГНС по городу Ош за положительное решение вопроса о налогообложении по импорту автомашины, завезенной из РФ. В тот же день работниками прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками ГСБЭП инспектор УГНС по городу Ош Э.К задержан. При проведении обыска у него обнаружены помеченные 9 тысяч сомов. Задержанный водворен в ИВС УВД города Ош. В настоящее время проводится расследование", - сообщили в надзорном органе.

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