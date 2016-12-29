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МЧС: В Джумгальском районе чабана накрыла снежная лавина

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352891_mc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400284-ru.html

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29 декабря 2016, 14:05       Комментарии

В Джумгальском районе Нарынской области чабан попал под сошедшую со склонов лавину. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС.
Как уточняется, ЧП произошло накануне, 28 декабря, в зимовке Кара-Добо.
"Лавина сошла со склонов горы примерно в 15.00 часов и придавила чабана. Местные жители искали мужчину до наступления темноты, однако поиски не дали результатов. В МЧС жители обратились вечером 28 декабря. Поисково-спасательные работы в настоящий момент проводятся сотрудниками пожарно-спасательной части Джумгальского района. Личность оставшегося под снегом, объем сошедшей лавины уточняются", - проинформировали в МЧС.

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