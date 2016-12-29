МЧС: В Джумгальском районе чабана накрыла снежная лавина

29 декабря 2016, 14:05 Комментарии

В Джумгальском районе Нарынской области чабан попал под сошедшую со склонов лавину. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняется, ЧП произошло накануне, 28 декабря, в зимовке Кара-Добо.

"Лавина сошла со склонов горы примерно в 15.00 часов и придавила чабана. Местные жители искали мужчину до наступления темноты, однако поиски не дали результатов. В МЧС жители обратились вечером 28 декабря. Поисково-спасательные работы в настоящий момент проводятся сотрудниками пожарно-спасательной части Джумгальского района. Личность оставшегося под снегом, объем сошедшей лавины уточняются", - проинформировали в МЧС.