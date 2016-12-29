Военные авиабазы "Кант" привезли новогодние подарки в Дом ребенка в Токмоке

29 декабря 2016, 13:45 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Военнослужащие авиационной базы ОДКБ "Кант" стали гостями новогоднего утренника в Республиканском специализированном доме ребенка города Токмока.

© Фото / пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ "Кант"Военнослужащие авиационной базы ОДКБ "Кант" стали гостями новогоднего утренника в Республиканском специализированном доме ребенка города Токмока Помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений подчеркнул важность профессии воспитателя в процессе становления маленьких кыргызстанцев.

"От лица командования авиационной базы поздравляем всех воспитателей и детей с наступающим Новым годом. Желаем сибирского здоровья, благополучия, счастья и мира", - сказал священнослужитель.

Заведующая детским учреждением поблагодарила летчиков за активное участие в праздничном мероприятии и сладкие подарки.