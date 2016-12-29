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Военные авиабазы "Кант" привезли новогодние подарки в Дом ребенка в Токмоке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400283-ru.html

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Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера

29 декабря 2016, 13:45       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Военнослужащие авиационной базы ОДКБ "Кант" стали гостями новогоднего утренника в Республиканском специализированном доме ребенка города Токмока.
© Фото / пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ "Кант"Военнослужащие авиационной базы ОДКБ "Кант" стали гостями новогоднего утренника в Республиканском специализированном доме ребенка города Токмока Помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений подчеркнул важность профессии воспитателя в процессе становления маленьких кыргызстанцев.
"От лица командования авиационной базы поздравляем всех воспитателей и детей с наступающим Новым годом. Желаем сибирского здоровья, благополучия, счастья и мира", - сказал священнослужитель.
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