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В Бишкеке задержаны граждане, незаконно хранившие металл желтого цветаВ Бишкеке задержаны граждане, незаконно хранившие металл желтого цветаНа площади Победы установлена камера видеонаблюдения для слежения за Вечным огнемНа площади Победы установлена камера видеонаблюдения для слежения за Вечным огнем

Камеру наблюдения установили над Вечным огнем на площади Победы в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400282-ru.html

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29 декабря 2016, 13:53       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Над Вечным огнем на площади Победы установили камеру видеонаблюдения.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, по инициативе Свердловской районной администрации 21 декабря 2016 года на площади Победы с западной стороны от монумента установили камеру онлайн-видеонаблюдения с Интернетом и функцией регулирования направления.
Основными целями установки онлайн-видеокамеры являются профилактика и предупреждение антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на этой территории.
Камера видеонаблюдения передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.
В конце ноября в Сети появилось видео, на котором двое молодых людей пекут картофель у Вечного огня. Мэрия Бишкека обратилась в правоохранительные органы с просьбой найти осквернителей монумента. Милиция установила их личности. По данным источников Sputnik Кыргызстан, ими оказались местные парковщики.
В прошлом году также был зафиксирован случай, когда молодые люди организовали "застолье" у Вечного огня. После бури возмущения в соцсетях на место прибыла милиция, однако находившиеся там граждане уже ретировались.

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