Камеру наблюдения установили над Вечным огнем на площади Победы в Бишкеке

29 декабря 2016, 13:53 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Над Вечным огнем на площади Победы установили камеру видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, по инициативе Свердловской районной администрации 21 декабря 2016 года на площади Победы с западной стороны от монумента установили камеру онлайн-видеонаблюдения с Интернетом и функцией регулирования направления.

Основными целями установки онлайн-видеокамеры являются профилактика и предупреждение антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на этой территории.

Камера видеонаблюдения передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.

В конце ноября в Сети появилось видео, на котором двое молодых людей пекут картофель у Вечного огня. Мэрия Бишкека обратилась в правоохранительные органы с просьбой найти осквернителей монумента. Милиция установила их личности. По данным источников Sputnik Кыргызстан, ими оказались местные парковщики.

В прошлом году также был зафиксирован случай, когда молодые люди организовали "застолье" у Вечного огня. После бури возмущения в соцсетях на место прибыла милиция, однако находившиеся там граждане уже ретировались.