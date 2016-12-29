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Врачи дали месяц "Мисс Кыргызстан — 2013" Нукеевой. Она просит помочь

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400281-ru.html

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29 декабря 2016, 14:06       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В социальных сетях распространяется пост участницы конкурса "Мисс Мира - 2013" Жибек Нукеевой с просьбой помочь ей в борьбе с раковой опухолью - хондросаркомой тазобедренной кости третьей степени.
"Все началось в сентябре 2016 года, когда обычный прием у врача на 7-м месяце беременности превратился в кошмар. Мне поставили диагноз "хондросаркома тазобедренной кости третьей степени". Врачи рекомендовали провести кесарево сечение как можно скорее. Я не забуду тот момент бескрайнего счастья, когда увидела своего сыночка, и горечь, когда нас разлучили. Имана забрали в реанимацию, а меня увезли в онкологическую клинику. Нас разлучили на 2 месяца. Никакими словами не описать, как я люблю этого человечка и как болит мое сердце от мысли, что я его оставлю, что он останется без своей мамочки. В связи с этим прошу вашей помощи и поддержки. У меня только одна мечта: быть рядом с Иманом настолько долго, насколько смогу. Надеюсь, что моя мечта сбудется", - пишет Нукеева.
Связаться с Жибек пока не удается. Корреспондент Sputnik Кыргызстан созвонился с ее сестрой Мадиной Нукеевой.
- Мадина, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, где сейчас Жибек и как она себя чувствует?
- Сейчас она в Бишкеке. Состояние среднее.
- А как ребенок?
- С ним все в порядке. За Иманом сейчас присматривает его бабушка по отцу.
- В Бишкеке не смогли оказать необходимую медицинскую помощь Жибек?
- Здесь она дважды проходила курс химиотерапии, но желаемых результатов они не дали. После мы полетели в Турцию в клинику "Анодолу". Надеялись, что там поставят другой диагноз. Но и турецкие медики его подтвердили. Они подчеркнули, что опухоль сильно увеличилась и резать уже нельзя.
Потом мы узнали, что в Праге (Чехия. - Прим. ред.) можно пройти курс протонной терапии. Вроде бы это спасало жизни людям. Но процедура дорогая - 80 тысяч евро. Все родные и близкие принесли деньги, но нужную сумму набрать пока не можем. А времени совсем мало - врачи сказали, что остается всего месяц. Решили в социальных сетях просить помощи у сограждан.
- Деньги начали поступать?
- Да. Вчера потихоньку стали поступать. Спасибо большое всем!
- Как настроение у Жибек?
- Когда она узнала про болезнь, часто лежала и смотрела в одну точку. Когда родился сын, она очень изменилась. Нашла в себе силы и хочет жить ради него. Сейчас очень старается делать все, что от нее зависит.
- Вы не обращались к определенным личностям с просьбой о помощи в сборе денег?
- Пока нет. Но из-за того, что остается совсем мало времени, думаем написать президенту, премьер-министру, ведь Жибек защищала честь Кыргызстана на международном конкурсе "Мисс Мира - 2013" в Индонезии после того, как стала "Мисс Кыргызстан". Я считаю, что она старалась на благо родины. А теперь ей самой очень нужна помощь. Сегодня напишу письмо президенту.

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