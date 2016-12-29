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В новогоднюю ночь в Бишкеке будут курсировать автобусы и троллейбусы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400280-ru.html

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29 декабря 2016, 14:18       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В связи с празднованием Нового года мэрия Бишкека установила специальный график для автобусов, троллейбусов и маршруток - 31 декабря весь общественный транспорт будет работать по обычным маршрутам до часу ночи, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Движение автотранспорта в районе центральной площади будет перекрыто по улицам Киевской, Абдымомунова и на проспекте Чуй. При этом автобусам и троллейбусам позволят ездить по Киевской.
За безопасностью горожан проследят около 1 500 милиционеров. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних помогут, если кто-то из родителей в новогоднюю ночь потеряет детей. На центральной площади будут дежурить две бригады скорой медицинской помощи и одна машина противопожарной службы.
31 декабря на площади Ала-Тоо горожанам и гостям столицы покажут новогоднюю программу, состоящую из утреннего и вечернего блоков. Утренний начнется в 12.00 и продлится до 15.00. В это время будет организован и концерт для детей.
Вечерний блок начнется в 20.00 с выступлений творческих коллективов столичного управления культуры. Завершится новогоднее мероприятие в 00.00 встречей Нового, 2017 года и праздничным салютом.
Программу новогодних мероприятий в Бишкеке смотрите в материале Sputnik Кыргызстан>>

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