В новогоднюю ночь в Бишкеке будут курсировать автобусы и троллейбусы

29 декабря 2016, 14:18 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В связи с празднованием Нового года мэрия Бишкека установила специальный график для автобусов, троллейбусов и маршруток - 31 декабря весь общественный транспорт будет работать по обычным маршрутам до часу ночи, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение автотранспорта в районе центральной площади будет перекрыто по улицам Киевской, Абдымомунова и на проспекте Чуй. При этом автобусам и троллейбусам позволят ездить по Киевской.

За безопасностью горожан проследят около 1 500 милиционеров. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних помогут, если кто-то из родителей в новогоднюю ночь потеряет детей. На центральной площади будут дежурить две бригады скорой медицинской помощи и одна машина противопожарной службы.

31 декабря на площади Ала-Тоо горожанам и гостям столицы покажут новогоднюю программу, состоящую из утреннего и вечернего блоков. Утренний начнется в 12.00 и продлится до 15.00. В это время будет организован и концерт для детей.

Вечерний блок начнется в 20.00 с выступлений творческих коллективов столичного управления культуры. Завершится новогоднее мероприятие в 00.00 встречей Нового, 2017 года и праздничным салютом.

Программу новогодних мероприятий в Бишкеке смотрите в материале Sputnik Кыргызстан>>