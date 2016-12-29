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Осветить территорию возле всех жилых домов пообещал ошанам мэр

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400279-ru.html

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Мэр Оша обещает осветить территорию всех многоэтажек

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29 декабря 2016, 14:02       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев 28 декабря ознакомился с началом работ по установке освещения в придомовой территории жилых многоквартирных домов №23,24,26 микрорайона Кулатов, сообщили в пресс-службе мэрии Оша.
По словам мэра Оша, в 2017 году будет установлено освещение возле всех жилых многоэтажных домов в городе.
"В городе Ош 640 жилых многоквартирных домов. В 2017 году территория у данных многоэтажных домов будет полностью освещена. На придомовой территории будут устанавливаться энергосберегающие светильники", - сказал Айтмамат Кадырбаев.
В рамках мероприятия состоялась встреча с жителями указанных многоэтажных домов микрорайона Кулатов.
Местные жители поблагодарили мэра города за освещение на придомовой территории.

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