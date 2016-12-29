Осветить территорию возле всех жилых домов пообещал ошанам мэр

29 декабря 2016, 14:02 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев 28 декабря ознакомился с началом работ по установке освещения в придомовой территории жилых многоквартирных домов №23,24,26 микрорайона Кулатов, сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

По словам мэра Оша, в 2017 году будет установлено освещение возле всех жилых многоэтажных домов в городе.

"В городе Ош 640 жилых многоквартирных домов. В 2017 году территория у данных многоэтажных домов будет полностью освещена. На придомовой территории будут устанавливаться энергосберегающие светильники", - сказал Айтмамат Кадырбаев.

В рамках мероприятия состоялась встреча с жителями указанных многоэтажных домов микрорайона Кулатов.

Местные жители поблагодарили мэра города за освещение на придомовой территории.