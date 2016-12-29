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В Караколе прошло первенство КР по горным лыжам

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/sport/42556_v_kar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400278-ru.html

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29 декабря 2016, 14:01       Комментарии

На горнолыжной базе "Каракол" прошло первенство Кыргызстана по горным лыжам. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.
По ее данным, в состязаниях участвовали около 50 спортсменов из столицы и регионов. В программе были две дисциплины. В слаломе среди мужчин сильнейшими стали Евгений Тимофеев (возрастная группа - 1998 год рождения и старше), Владимир Куслин (1999-2000) и Алим Ибрагимов (2001-2002). Среди девушек победила Ольга Палюткина.
В гигантском слаломе первенствовали Евгений Тимофеев, Андрей Куслин, Алим Ибрагимов и Ольга Палюткина.
Фото предоставлены пресс-службой Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

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