В Караколе прошло первенство КР по горным лыжам

29 декабря 2016, 14:01 Комментарии

На горнолыжной базе "Каракол" прошло первенство Кыргызстана по горным лыжам. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, в состязаниях участвовали около 50 спортсменов из столицы и регионов. В программе были две дисциплины. В слаломе среди мужчин сильнейшими стали Евгений Тимофеев (возрастная группа - 1998 год рождения и старше), Владимир Куслин (1999-2000) и Алим Ибрагимов (2001-2002). Среди девушек победила Ольга Палюткина.

В гигантском слаломе первенствовали Евгений Тимофеев, Андрей Куслин, Алим Ибрагимов и Ольга Палюткина.

Фото предоставлены пресс-службой Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.