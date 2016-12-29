На площади Победы установлена камера видеонаблюдения для слежения за Вечным огнем

29 декабря 2016, 13:48 Комментарии

По инициативе Свердловской администрации 21 декабря 2016 года на площади Победы с западной стороны от монумента была установлена онлайн камера видеонаблюдения с интернетом и с функцией регулирования направления.

По данным пресс-службы мэрии, камера видеонаблюдения передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.

"Основной целью установки онлайн видеокамеры является профилактика и предупреждение участившихся случаев антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на территории исторического святого места – Вечного огня со стороны горожан", — сообщает пресс-служба.