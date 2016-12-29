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В Бишкеке задержаны граждане, незаконно хранившие металл желтого цвета

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400276-ru.html

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29 декабря 2016, 13:58       Комментарии

Сотрудниками уголовного розыска ГУВД города Бишкек были задержаны граждане, незаконно хранившие металла желтого цвета. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.
"При проведении оперативно-рfзыскных мероприятия 28 декабря на пересечении проспекта Чуй и улицы Павлова была остановлена автомашина марки "Ниссан Патфайндер". За рулем находился 46-летний Ж.К уроженец Нарынской области, житель Бишкека и пассажир 45-летний Д.Н., житель Иссык-Кульской области. При осмотре данной автомашины между пассажирскими сиденьем и подлокотником был обнаружен и изъят металл желтого цвета примерным весом 445,5 грамм", — говорится в сообщении.

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