В Бишкеке задержаны граждане, незаконно хранившие металл желтого цвета

29 декабря 2016, 13:58 Комментарии

Сотрудниками уголовного розыска ГУВД города Бишкек были задержаны граждане, незаконно хранившие металла желтого цвета. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

"При проведении оперативно-рfзыскных мероприятия 28 декабря на пересечении проспекта Чуй и улицы Павлова была остановлена автомашина марки "Ниссан Патфайндер". За рулем находился 46-летний Ж.К уроженец Нарынской области, житель Бишкека и пассажир 45-летний Д.Н., житель Иссык-Кульской области. При осмотре данной автомашины между пассажирскими сиденьем и подлокотником был обнаружен и изъят металл желтого цвета примерным весом 445,5 грамм", — говорится в сообщении.