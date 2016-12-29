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Кубок Bishkek Park определил лучших танцоров сальсы, бачаты и кизомбо

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352887_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400274-ru.html

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29 декабря 2016, 13:26       Комментарии

В столице прошел первый Кубок Bishkek Park по латиноамериканским танцам среди любителей. В нем участвовали более сорока воспитанников ведущих школ социальных танцев: Rio, Coda, Latino Hall, Hustle KG и "Альянс". Соревнования проходили в трех направлениях: кизомбо, сальса и бачата. Жюри, представители школ-участниц выбирали лучших танцоров, оценивая их по пяти критериям: внешнему виду, технике, музыкальности, эмоциональности и взаимодействию в паре.
Гран-при Кубка Bishkek Park в направлении "Бачата" получили Айжан Абдрахманова и Чынгыз Жаныбеков. 1-е место завоевали Кристина Михайлова и Валентин Котеняткин.
Лучшими танцорами стиля сальса стали Виктория Зинченко и Артур Богомяков, поднявшие над головой на пьедестале статуэтку Гран-при. Первое место в этом направлении присудили Сайкал Конурбаевой и Александру Чурсину.
Эмоциональность и лучшая техника помогли завоевать Гран-при в направлении кизомбо Эльвире Адамалиевой и Фархаду Рахматулину. Первое место заняли Бермет Абылова и Азим Ахматов.
"Сегодня состоялся кубок по латиноамериканским танцам в честь Нового года. Это был любительский турнир, его основная задача - создать хорошее настроение. Хотелось бы пожелать, чтобы еще больше проводились подобные мероприятия", - рассказала член жюри Яна Кулишова.

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