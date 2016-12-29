Лыжник Евгений Тимофеев стал чемпионом Кыргызстана

29 декабря 2016, 13:38 Комментарии

Участник Олимпийских игр в Сочи Евгений Тимофеев стал чемпионом Кыргызстана по горным лыжам. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Как уточняется, чемпионат Кыргызстана прошел на горнолыжной базе "Каракол" Иссык-Кульской области. В чемпионате приняли участие около 50 спортсменов из областей республики.

Всего медали разыгрывались в двух дисциплинах - слаломе и слаломе-гиганте. Награды разыгрывались не только среди взрослых, но и в двух возрастных категориях среди юношей.

В дисциплине слалом-гигант золото среди мужчин завоевал Евгений Тимофеев, а серебро у Дмитрия Трелевского, третьим стал Вадим Караульных. Среди девушек чемпионкой признана Ольга Палюткина, второй стала Каныкей Нурумова, а бронзу завоевала Лена Лобунцова.

В слаломе второе золото взял Евгений Тимофеев, а среди женщин снова чемпионкой стала Ольга Палюткина.

Результаты чемпионата

слалом-гигант (мужчины)

<li>1 место - Евгений Тимофеев (Бишкек)</li><li>2 место - Дмитрий Трелевский (Бишкек)</li><li>3 место - Вадим Караульных (Каракол)</li>

девушки

<li>1 место - Ольга Палюткина (Бишкек)</li><li>2 место - Каныкей Нурумова (Каракол)</li><li>3 место - Лена Лобунцова (Каракол)</li>

юниоры

<li>1 место - Андрей Куслин (Орловка)</li><li>2 место - Руслан Филатов (Каракол)</li><li>3 место - Антон Пушкарных (Каракол-Крокус)</li>

юноши

<li>1 место - Алим Ибрагимов (Каракол-Крокус)</li><li>2 место - Акниет Бектурсум уулу ( Нарын)</li><li>3 место - Улукман Марат уулу (Нарын)</li>

Слалом (мужчины)

<li>1 место - Евгений Тимофеев (Бишкек)</li><li>2 место - Дмитрий Трелевский (Бишкек)</li><li>3 место - Роман Буйков (Каракол)</li>

девушки

<li>1 место - Ольга Палюткина (Бишкек)</li><li>2 место - Дариха Мураталиева (Каракол)</li><li>3 место - Бермет Нарымбаева (Нарын)</li>

юниоры

<li>1 место - Владимир Куслин (Орловка)</li><li>2 место - Андрей Куслин (Орловка)</li><li>3 место - Бекназар Бактыбеков (Орловка)</li>

юноши

<li>1 место - Алим Ибрагимов (Каракол- Крокус)</li><li>2 место - Акниет Бейбосун уулу (Нарын)</li><li>3 место - Рахат Курманбек уулу (Нарын).</li>