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Лыжник Евгений Тимофеев стал чемпионом Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352881_ly...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400273-ru.html

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29 декабря 2016, 13:38       Комментарии

Участник Олимпийских игр в Сочи Евгений Тимофеев стал чемпионом Кыргызстана по горным лыжам. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.
Как уточняется, чемпионат Кыргызстана прошел на горнолыжной базе "Каракол" Иссык-Кульской области. В чемпионате приняли участие около 50 спортсменов из областей республики.
Всего медали разыгрывались в двух дисциплинах - слаломе и слаломе-гиганте. Награды разыгрывались не только среди взрослых, но и в двух возрастных категориях среди юношей.
В дисциплине слалом-гигант золото среди мужчин завоевал Евгений Тимофеев, а серебро у Дмитрия Трелевского, третьим стал Вадим Караульных. Среди девушек чемпионкой признана Ольга Палюткина, второй стала Каныкей Нурумова, а бронзу завоевала Лена Лобунцова.
В слаломе второе золото взял Евгений Тимофеев, а среди женщин снова чемпионкой стала Ольга Палюткина.
Результаты чемпионата
слалом-гигант (мужчины)
<li>1 место - Евгений Тимофеев (Бишкек)</li><li>2 место - Дмитрий Трелевский (Бишкек)</li><li>3 место - Вадим Караульных (Каракол)</li>
девушки
<li>1 место - Ольга Палюткина (Бишкек)</li><li>2 место - Каныкей Нурумова (Каракол)</li><li>3 место - Лена Лобунцова (Каракол)</li>
юниоры
<li>1 место - Андрей Куслин (Орловка)</li><li>2 место - Руслан Филатов (Каракол)</li><li>3 место - Антон Пушкарных (Каракол-Крокус)</li>
юноши
<li>1 место - Алим Ибрагимов (Каракол-Крокус)</li><li>2 место - Акниет Бектурсум уулу ( Нарын)</li><li>3 место - Улукман Марат уулу (Нарын)</li>
Слалом (мужчины)
<li>1 место - Евгений Тимофеев (Бишкек)</li><li>2 место - Дмитрий Трелевский (Бишкек)</li><li>3 место - Роман Буйков (Каракол)</li>
девушки
<li>1 место - Ольга Палюткина (Бишкек)</li><li>2 место - Дариха Мураталиева (Каракол)</li><li>3 место - Бермет Нарымбаева (Нарын)</li>
юниоры
<li>1 место - Владимир Куслин (Орловка)</li><li>2 место - Андрей Куслин (Орловка)</li><li>3 место - Бекназар Бактыбеков (Орловка)</li>
юноши
<li>1 место - Алим Ибрагимов (Каракол- Крокус)</li><li>2 место - Акниет Бейбосун уулу (Нарын)</li><li>3 место - Рахат Курманбек уулу (Нарын).</li>

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