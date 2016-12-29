Кыргызстанским брендом заинтересовались в Америке, Лондоне и Германии

29 декабря 2016, 13:20 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанскими товарами заинтересовались в Америке, Лондоне (Великобритания) и Германии. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказала председатель Ассоциации экспортеров и импортеров "Кыргызленд" Ленара Ниязбекова.

По ее словам, в рамках таможенного союза 11 апреля 2016 года в городе Москве на базе оптового рынка "Фудсити" вместе с общественным объединением "Еразийский деловой союз" и ассоциацией "Кыргызленд" был открыт выставочно-торговый дом "Кыргызстан".

"К этому мы стремились и работали 3 года. Главной задачей было вытащить бренд Кыргызстана на российский рынок, который до этого хорошо не знал кыргызский товар, ведь продукцию агросектора продавали соседние страны. В рамках таможенного союза для нашей страны открылись хорошие возможности. Наша республика может свободно выйти и заявить о себе. Мы смогли доказать, что наш продукт - органический и чистый. Российский потребитель уже намного лучше знает наш бренд, и теперь спрос на него очень хороший. Бренд КР в дальнейшем может свободно выйти на международный рынок. Так как, открыв выставочно-торговый дом, мы открыли для себя Европу. Уже принимаем заявки от Лондона, Германии, а также Америки", - заявила она.

Кроме этого, Л.Ниязбекова также рассказала о проблемах и перспективах кыргызстанских производителей в рамках таможенного союза.

"Российские покупатели смогли познакомиться с продукцией Кыргызстана, такой как фасоль, сушеные и свежие фрукты, законсервированные варенья, сумелек и сиропы, соки и спиртные напитки. Вместе с тем в павильоне были выставлены национальная одежда, шырдаки-паласы, которые стали известны не только в странах СНГ, но которые смогли также подняться и на международный уровень. Также были выставлены картины молодого самобытного художника Нуржигита Акматова, показывающие неповторимую красоту природы Кыргызстана", - рассказала она.

"С вступлением КР в ЕАЭС наши первые шаги не были легкими и безоблачными. Были своего рода и ошибки, и достижения. Но, я думаю, на Российский рынок мы вошли с достоинством и достигли некоторых успехов. Пользуясь моментом, выражаю благодарность министру экономики КР Арзыбеку Кожошеву за поддержку нашей инициативы", - отметила Л.Ниязбекова.

Также председатель Ассоциации экспортеров и импортеров добавила, что наряду с моральными трудностями были и материальные. "На начальном этапе вхождения на Российский рынок мы сталкивались с всевозможными препятствиями. Например, некоторые производители из Кыргызстана не соглашались на предлагаемые оптовые цены на товар, они требовали розничные цены на свои продукты. А во-вторых, результаты лабораторных анализов некоторых товаров не соответствовали требованиям. Кроме этого, у нас не было практики торговли на международном рынке. Но в результате упорного труда мы все-таки достигли своей цели, над которой трудились с 2013 года, и вышли на Российский рынок по сбыту товаров производителей из Кыргызстана", - подытожила она.

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