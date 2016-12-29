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В Бишкеке выпустили книгу "Бабыр-баян" ("Записки Бабура") на кыргызском языке

 

Фотографии: 24.kg

 

Источник:
http://24.kg/kultura/42555_v_b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400269-ru.html

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29 декабря 2016, 13:07       Комментарии

В столице Кыргызстана издали книгу "Бабыр-баян" ("Записки Бабура") на кыргызском языке. Об этом сообщили в Национальной академии наук КР.
Как отмечается, издание осуществлено в рамках Года истории и культуры и в целях реализации Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызстане на 2014-2020 годы, утвержденной указом президента Алмазбека Атамбаева.
Книга состоит из трех частей, кыргызское издание включает в себя 636 страниц. "Записки Бабура" в настоящее время переведены на 32 языка мира.
Книга вышла под общей редакцией академика Абдылжана Акматалиева. Перевод осуществил Тологон Козубеков.
В 2016 году к тысячелетию философа и поэта средневековья Жусупа Баласагына при поддержке президента КР также издана книга "Куттуу билим" ("Благодатное знание") на кыргызском языке.
"Записки Бабура" - это воспоминания Захир ад-дина Мухаммеда Бабура (1483-1530), признанные одними из самых великих автобиографических мемуаров мира. Бабур, правитель Ферганы, завоевал Северную Индию и основал империю Великих Моголов - государство, существовавшее на территории современных Индии, Пакистана и юго-восточного Афганистана фактически до середины XVIII века.
Основанную Бабуром династию индусы по принятой ими традиции стали называть Моголами. Бабур писал свои воспоминания на чагатайском, или древнетурецком языке, который он называл тюркским. Книга была завершена в Индии. Благодаря выдающимся способностям Бабур вошел в историю не только как полководец и правитель, но и как ученый и поэт, оставивший богатое творческое литературное и научное наследие.
Книга в основном посвящена описанию деятельности Бабура, его военных походов, в ней нашли отражение история народов Средней Азии, Афганистана и Индии конца XV - начала XVI веков, в том числе описания природы, фауны и флоры.
Бабур в своей книге особо выделяет город Ош, а правителя города Ибраима Сару называет "одним из самых любимых беков".

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