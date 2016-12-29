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В новогоднюю ночь до 01:00 будут работать автобусы, троллейбусы и маршрутки, - мэрия

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400268-ru.html

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29 декабря 2016, 13:10       Комментарии

Мэрия Бишкека на 31 декабря подготовила новогоднюю программу для горожан и гостей столицы, которая будет состоять из утреннего и вечернего блока. ОБ этом сообщила пресс-служба мэрии.
Утренний блок начнется в 12:00 и продлится до 15:00, где будет организован новогодний концерт для детей.
Вечерний блок начнется на площади "Ала-Тоо" в 20:00 с концертной программы творческих коллективов столичного управления культуры.
Завершится новогоднее мероприятие в 00:00 праздничным салютом.
Для удобства горожан до 01:00 будут работать автобусные, троллейбусные маршруты и бусы.
Также, как сообщили в мэрии, в связи с празднованием Нового года будет перекрыто автотранспортное движение в некоторых улицах.
"Будет перекрыт квадрат проспект Чуй - бульвар Эркиндик - улица Панфилова - улица Абдымомунова. По улице Киевской от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту", - говорится в сообщении.
Порядка 1,5 тыс. сотрудников ГУВД города Бишкек и УПМ обеспечат безопасность горожан, а сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поиске потерявшихся детей. На месте проведения праздника будут дежурить 2 бригады скорой медицинской помощи и машина противопожарной службы.

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