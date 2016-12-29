В новогоднюю ночь до 01:00 будут работать автобусы, троллейбусы и маршрутки, - мэрия

29 декабря 2016, 13:10 Комментарии

Мэрия Бишкека на 31 декабря подготовила новогоднюю программу для горожан и гостей столицы, которая будет состоять из утреннего и вечернего блока. ОБ этом сообщила пресс-служба мэрии.

Утренний блок начнется в 12:00 и продлится до 15:00, где будет организован новогодний концерт для детей.

Вечерний блок начнется на площади "Ала-Тоо" в 20:00 с концертной программы творческих коллективов столичного управления культуры.

Завершится новогоднее мероприятие в 00:00 праздничным салютом.

Для удобства горожан до 01:00 будут работать автобусные, троллейбусные маршруты и бусы.

Также, как сообщили в мэрии, в связи с празднованием Нового года будет перекрыто автотранспортное движение в некоторых улицах.

"Будет перекрыт квадрат проспект Чуй - бульвар Эркиндик - улица Панфилова - улица Абдымомунова. По улице Киевской от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту", - говорится в сообщении.

Порядка 1,5 тыс. сотрудников ГУВД города Бишкек и УПМ обеспечат безопасность горожан, а сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поиске потерявшихся детей. На месте проведения праздника будут дежурить 2 бригады скорой медицинской помощи и машина противопожарной службы.