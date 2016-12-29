В Бишкеке днем без осадков — прогноз погоды на 30 декабря

29 декабря 2016, 13:21 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
Днем в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -2...-7, по северу -5...-10
днем: 0...+5 по северу 0...-5
Таласская область
ночью: -4...-9
днем: 0...+5
Баткенская область
ночью: 0...-5
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: 0...-5
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -3...-8, по востоку -10...-15
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -13...-18
днем: -8...-13
В Бишкеке ночью временами снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем +3...+5.