В Бишкеке днем без осадков — прогноз погоды на 30 декабря

29 декабря 2016, 13:21 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

Днем в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -2...-7, по северу -5...-10

днем: 0...+5 по северу 0...-5

Таласская область

ночью: -4...-9

днем: 0...+5

Баткенская область

ночью: 0...-5

днем: +1...+6

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: 0...-5

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -3...-8, по востоку -10...-15

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -13...-18

днем: -8...-13

В Бишкеке ночью временами снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем +3...+5.