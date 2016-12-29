Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На площади Победы установлена камера видеонаблюденияНа площади Победы установлена камера видеонаблюденияБишкекский горкенеш 30 декабря проведет первую сессиюБишкекский горкенеш 30 декабря проведет первую сессию

В Бишкеке подведены итоги турнира по футболу среди девушек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400266-ru.html

Похожие новости

В Правительстве рассмотрели вопрос передачи мэрии г. Бишкек делегированных налоговых полномочий

В Бишкеке днем без осадков — прогноз погоды на 30 декабря

Завтра в одном из районов Бишкека и в Кара-Балте не будет электроэнергии

Почти 0,5 кг золота пытался нелегально продать нарынчанин в Бишкеке

В Бишкеке выпустили книгу "Бабыр-баян" ("Записки Бабура") на кыргызском языке

29 декабря 2016, 13:03       Комментарии

В Бишкеке завершилось открытое первенство Специализированной детско-юношеской школы по спортивным играм олимпийского резерва по футболу среди девушек 2003 года и младше.
По данным пресс-службы мэрии, в соревнованиях приняли участие более 70 футболисток, представляющих спортивные школы столицы.
С приветственным словом к участникам обратился Мейирхан Аманбеков. Он поздравил победителей, призеров и участников первенства с наступающим новым годом.
"Мне очень приятно видеть вас, таких молодых, энергичных и целеустремленных. Спасибо вам, что, несмотря на холод, вы играли на этом поле, закаляли свое тело и дух. Также хочу пожелать вам, любить футбол, видеть себя в футболе и продолжать играть и добиться наилучших результатов!", — сказал Аманбеков.
За награды первенства боролись 6 команд. По результатам матчей места на пьедестале распределились следующим образом:
Первое место – СДЮШОР СИ – 1
Второе место – РСДЮШОР ФЦ
Третье место – СДЮШОР СИ – 16
Победители и призеры награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.
1 of 10

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум