В Бишкеке подведены итоги турнира по футболу среди девушек

29 декабря 2016, 13:03 Комментарии

В Бишкеке завершилось открытое первенство Специализированной детско-юношеской школы по спортивным играм олимпийского резерва по футболу среди девушек 2003 года и младше.

По данным пресс-службы мэрии, в соревнованиях приняли участие более 70 футболисток, представляющих спортивные школы столицы.

С приветственным словом к участникам обратился Мейирхан Аманбеков. Он поздравил победителей, призеров и участников первенства с наступающим новым годом.

"Мне очень приятно видеть вас, таких молодых, энергичных и целеустремленных. Спасибо вам, что, несмотря на холод, вы играли на этом поле, закаляли свое тело и дух. Также хочу пожелать вам, любить футбол, видеть себя в футболе и продолжать играть и добиться наилучших результатов!", — сказал Аманбеков.

За награды первенства боролись 6 команд. По результатам матчей места на пьедестале распределились следующим образом:

Первое место – СДЮШОР СИ – 1

Второе место – РСДЮШОР ФЦ

Третье место – СДЮШОР СИ – 16

Победители и призеры награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

1 of 10