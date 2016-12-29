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Мэрия подготовила два блока празднований для горожан 31 декабря на площади Ала-Тоо

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400265-ru.html

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29 декабря 2016, 13:19       Комментарии

Мэрия подготовила новогоднюю программу для горожан и гостей столицы, которая будет состоять из утреннего и вечернего блока 31 декабря на площади Ала-Тоо.
По данным пресс-службы ведомства, утренний блок начнется в 12:00 и продлится до 15:00. В это время будет организован новогодний концерт для детей.
Вечерний блок начнется в 20:00 с концертной программы творческих коллективов столичного управления культуры.
"Далее эстафета будет передана радиостанции "Кыргызстан обондору", которая также организует концерт. Завершится новогоднее мероприятие в 00:00 часов встречей Нового 2017 Года и праздничным салютом. Для удобства горожан до 01:00 часов будут работать автобусные, троллейбусные маршруты и бусы", — сообщает пресс-служба.
В связи с празднованиями будет перекрыто автотранспортное движение в квадрате: проспект Чуй-бульвар-Эркиндик-Панфилова-Абдымомунова. По улице Киевской от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту.
"Порядка 1500 сотрудников ГУВД города Бишкек и УПМ обеспечат безопасность горожан, а сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поиске потерявшегося ребенка. Также 2 бригады скорой медицинской помощи и 1 машина противопожарной службы будут дежурить на месте проведения праздника", — добавили в пресс-службе.
Мэрия города убедительно просит граждан оставлять свои машины за пределами квадрата ограничения движения, так как зона празднования будет пешеходной.

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