Мэрия подготовила два блока празднований для горожан 31 декабря на площади Ала-Тоо

29 декабря 2016, 13:19 Комментарии

Мэрия подготовила новогоднюю программу для горожан и гостей столицы, которая будет состоять из утреннего и вечернего блока 31 декабря на площади Ала-Тоо.

По данным пресс-службы ведомства, утренний блок начнется в 12:00 и продлится до 15:00. В это время будет организован новогодний концерт для детей.

Вечерний блок начнется в 20:00 с концертной программы творческих коллективов столичного управления культуры.

"Далее эстафета будет передана радиостанции "Кыргызстан обондору", которая также организует концерт. Завершится новогоднее мероприятие в 00:00 часов встречей Нового 2017 Года и праздничным салютом. Для удобства горожан до 01:00 часов будут работать автобусные, троллейбусные маршруты и бусы", — сообщает пресс-служба.

В связи с празднованиями будет перекрыто автотранспортное движение в квадрате: проспект Чуй-бульвар-Эркиндик-Панфилова-Абдымомунова. По улице Киевской от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту.

"Порядка 1500 сотрудников ГУВД города Бишкек и УПМ обеспечат безопасность горожан, а сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поиске потерявшегося ребенка. Также 2 бригады скорой медицинской помощи и 1 машина противопожарной службы будут дежурить на месте проведения праздника", — добавили в пресс-службе.

Мэрия города убедительно просит граждан оставлять свои машины за пределами квадрата ограничения движения, так как зона празднования будет пешеходной.