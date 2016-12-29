Кыргызстанка пыталась вернуться из Турции с поддельным паспортом

29 декабря 2016, 13:23 Комментарии

29 декабря пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Кыргызстана.

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что в ходе проведения паспортного контроля пассажиров рейса № 702, следовавших по маршруту Стамбул – Бишкек, в паспорте женщины обнаружены признаки частичной подделки: в документе заменена фотокарточка.

"Со слов задержанной, она использовала заграничный паспорт своей родственницы для возвращения в Кыргызстан из Турции. После оформления соответствующих документов задержанная будет передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР", – говорится сообщении.