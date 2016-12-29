Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омбудсмен: За 4 года более 40 сотрудников милиции погибли при исполнении служебных обязанностейОмбудсмен: За 4 года более 40 сотрудников милиции погибли при исполнении служебных обязанностейВ Бишкеке днем без осадков — прогноз погоды на 30 декабряВ Бишкеке днем без осадков — прогноз погоды на 30 декабря

Кыргызстанка пыталась вернуться из Турции с поддельным паспортом

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400264-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанским брендом заинтересовались в Америке, Лондоне и Германии

Соцсети разрывает танец кыргызстанцев — 6 млн просмотров за полтора дня

Чиновники в Кыргызстане не смогут получать подарки

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил детей с новым годом

И это наши люди! Кто из кыргызстанцев удивил нас в 2016 году

29 декабря 2016, 13:23       Комментарии

29 декабря пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Кыргызстана.
Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что в ходе проведения паспортного контроля пассажиров рейса № 702, следовавших по маршруту Стамбул – Бишкек, в паспорте женщины обнаружены признаки частичной подделки: в документе заменена фотокарточка.
"Со слов задержанной, она использовала заграничный паспорт своей родственницы для возвращения в Кыргызстан из Турции. После оформления соответствующих документов задержанная будет передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР", – говорится сообщении.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум