Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4163 (+0.0016) 
Евро: 72.4776 (-0.0642) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Правительстве рассмотрели вопрос передачи мэрии г. Бишкек делегированных налоговых полномочийВ Правительстве рассмотрели вопрос передачи мэрии г. Бишкек делегированных налоговых полномочийКыргызстанка пыталась вернуться из Турции с поддельным паспортомКыргызстанка пыталась вернуться из Турции с поддельным паспортом

Омбудсмен: За 4 года более 40 сотрудников милиции погибли при исполнении служебных обязанностей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/ombuds...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400263-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане сотрудника Налоговой службы обвиняют в вымогательстве

По Кыргызстану в праздничные дни общественный порядок будут обеспечивать более 9 тыс. милиционеров (фото)

В Джалал-Абаде столкнулись грузовик и легковушка, погибли 4 человека

Иномарка врезалась в дерево в Таласской области. Погибли два человека

Четыре человека погибли в ДТП в Сузаке

29 декабря 2016, 13:25       Комментарии

С 2010 по 2014 годы более 40 сотрудников милиции погибли при исполнении служебных обязанностей и свыше 2200 милиционеров получили травмы и увечья различной тяжести. Об этом заявил омбудсмен Кубат Оторбаев в специальном докладе на заседании Жогорку Кенеша о состоянии социально-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел.
По данным пресс-службы акыйкатчы, данный доклад сделан на основе мониторинга, который был проведен в целях изучения вопросов социально-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел. Всего в опросе участие приняли 1387 человек.
"Профессия милиционера остается одной из профессий с повышенным риском. Даже в спокойный, мирный год гибнет до 10 милиционеров и свыше 200 сотрудников ОВД получают травмы и увечья во время несения службы. При этом нет профсоюза, который занимался бы вопросами охраны труда и исполнения социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, не проводиться индексация их заработной платы с учетом роста цен на продукты питания и инфляции, не оплачивается проезд на общественном транспорте, невыплата надбавок за ненормированный труд, не предоставляется жилье для сотрудников, в случаях их ротации и т.д. В среднем их заработная плата составляет 12 тысяч сомов", — сказал Оторбаев.
Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов отметил, что одним из основных мер социальной поддержки является обеспечение жильем сотрудников ОВД, так с 2014-2016 года им были предоставлены 335 квартир. С 2017 года планируется предоставить сотрудникам ОВД около 380 квартир. Есть соответствующие положения о социальной поддержке семей, погибших милиционеров при исполнении служебных обязанностей.
Во время обсуждения доклада депутаты Эльвира Сурабалдиева и Алмамбет Шыкмаматов попросили обратить внимание на распределение служебных квартир сотрудникам ОВД.
"По мнению депутатов, есть жалобы со стороны отдельных сотрудников милиции о несправедливом распределении квартир. Данный вопрос Кубат Оторбаев взял под свой личный контроль и вскоре проведет по нему расследование", — отметили в пресс-службе.
По итогам обсуждения, Жогорку Кенеш одобрил Специальный доклад омбудсмена, а также принял постановление и поручил правительству и Министерству внутренних дел в шестимесячный срок предоставить информацию о результатах реализации рекомендаций Кубата Оторбаева.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум