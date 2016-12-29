Омбудсмен: За 4 года более 40 сотрудников милиции погибли при исполнении служебных обязанностей

29 декабря 2016, 13:25 Комментарии

С 2010 по 2014 годы более 40 сотрудников милиции погибли при исполнении служебных обязанностей и свыше 2200 милиционеров получили травмы и увечья различной тяжести. Об этом заявил омбудсмен Кубат Оторбаев в специальном докладе на заседании Жогорку Кенеша о состоянии социально-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел.

По данным пресс-службы акыйкатчы, данный доклад сделан на основе мониторинга, который был проведен в целях изучения вопросов социально-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел. Всего в опросе участие приняли 1387 человек.

"Профессия милиционера остается одной из профессий с повышенным риском. Даже в спокойный, мирный год гибнет до 10 милиционеров и свыше 200 сотрудников ОВД получают травмы и увечья во время несения службы. При этом нет профсоюза, который занимался бы вопросами охраны труда и исполнения социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, не проводиться индексация их заработной платы с учетом роста цен на продукты питания и инфляции, не оплачивается проезд на общественном транспорте, невыплата надбавок за ненормированный труд, не предоставляется жилье для сотрудников, в случаях их ротации и т.д. В среднем их заработная плата составляет 12 тысяч сомов", — сказал Оторбаев.

Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов отметил, что одним из основных мер социальной поддержки является обеспечение жильем сотрудников ОВД, так с 2014-2016 года им были предоставлены 335 квартир. С 2017 года планируется предоставить сотрудникам ОВД около 380 квартир. Есть соответствующие положения о социальной поддержке семей, погибших милиционеров при исполнении служебных обязанностей.

Во время обсуждения доклада депутаты Эльвира Сурабалдиева и Алмамбет Шыкмаматов попросили обратить внимание на распределение служебных квартир сотрудникам ОВД.

"По мнению депутатов, есть жалобы со стороны отдельных сотрудников милиции о несправедливом распределении квартир. Данный вопрос Кубат Оторбаев взял под свой личный контроль и вскоре проведет по нему расследование", — отметили в пресс-службе.

По итогам обсуждения, Жогорку Кенеш одобрил Специальный доклад омбудсмена, а также принял постановление и поручил правительству и Министерству внутренних дел в шестимесячный срок предоставить информацию о результатах реализации рекомендаций Кубата Оторбаева.