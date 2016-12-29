Инспектор налоговой Ошской области задержан с поличным при получении взятки

29 декабря 2016, 13:28 Комментарии

Следственным отделом Следственного управления Генеральной прокуратуры по Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "вымогательство взятки" УК КР.

По данным надзорного органа, 27 декабря в прокуратуру Ошской области с Южного межрегионального управления ГСБЭП поступило заявление гражданина А.Х. о вымогательстве денежных средств в сумме 15 тыс. 500 сомов инспектором УГНС по городу Ош за положительное решение вопроса о налогообложении по импорту автомашины, завезенной из Российской Федерации.

"В тот же день работниками прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками ГСБЭП при проведении следственно-оперативных мероприятий, задержан инспектор УГНС по городу Ош Э.К. При проведении обыска у него обнаружены 9 тыс. сомов из ранее помеченных денежных средств. Задержанный водворен в ИВС УВД города Ош. В настоящее время проводится расследование", – говорится в сообщении.