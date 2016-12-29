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Атамбаев детям: Новый год - вера в чудо, она должна жить в каждом сердце

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352883_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400261-ru.html

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В филармонии проходит ежегодная президентская елка с участием Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке проходит новогодняя елка с участием президента А.Атамбаева

29 декабря 2016, 13:10       Комментарии

"Новый год - вера в чудо, а она должна жить в каждом сердце, не убивайте эту веру в детях", - заявил сегодня, 29 декабря, в Национальной филармонии на традиционном новогоднем представлении для детей президент Алмазбек Атамбаев.
Глава государства, поздравив детей с наступающим Новым годом, пожелал им верить в чудеса.
"Я вам расскажу притчу. Когда-то люди собрались, чтобы помолиться и вызвать дождь. Один маленький мальчик пришел с зонтом. Другие, увидев его, удивились и спросили, почему он пришел с зонтом, ведь дождя же нет. Мальчик ответил: мы помолимся и пойдет дождь. В сердце этого мальчика есть вера. И она должна быть в каждом сердце. Если вы сами не будете стараться, никто вам не принесет то, что вы хотите. Желаю вам, чтобы Новый год принес счастье и благополучие. И верьте, что Новый год - наш праздник, наш древний народ его праздновал всегда", - сказал президент.
На президентский бал пришли 1100 детей со всех регионов республики. Среди них лучшие ученики, активные участники, победители конкурсов, различных соревнований, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, и дети с ограниченными возможностями здоровья.
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