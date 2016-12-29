Салянова вводит людей в заблуждение

29 декабря 2016, 13:19 Комментарии

После возбуждения Генеральной прокуратурой КР уголовного дела в отношении депутата фракции "Ата Мекен" Аиды Саляновой, экс-генпрокурор перманентно пытается убедить общественность в том, что она не виновна. Доводов у обвиняемой в злоупотреблении должностным положением предостаточно.

Следует напомнить, главный надзорный орган сообщил, что 7 июня 2010 года близкий друг и соратник Максима Бакиева Алексей Елисеев обратился в Министерство юстиции с просьбой продлить лицензию на ведение адвокатской деятельности. В соответствии с правилами Министерство юстиции направило запрос в Информационный центр МВД о наличии в отношении Елисеева уголовного дела и судимости. Не дождавшись ответа от МВД, Минюст продлил ему лицензию. Данное действо является противозаконным.

Однако Салянова считает иначе и вины своей не признает. Один из доводов экс-генпрокурора: не было каких-либо оснований для отказа в возобновлении лицензии. Апеллируя это тем, что когда она 28 июня 2010 года подписывала приказ о возобновлении адвокатской лицензии Елисееву, в отношении него не было возбуждено каких-либо уголовных дел. Между тем именно в то время отечественные и международные СМИ сообщали следующее: "Временное правительство Кыргызстана приняло решение выплачивать от 20 до 100 тысяч долларов за реальное содействие в розыске и поимке ряда бывших высокопоставленных чиновников. При этом гражданам будет гарантирована полная конфиденциальность".

В списке лиц, за поимку которых обещали выплачивать вознаграждение, значились возглавлявший Службу государственной охраны (СГО) брат экс-президента Жаныбек Бакиев, младший сын бывшего главы государства Максим Бакиев, руководивший Центральным агентством по развитию, инвестициям и инновациям, еще два брата свергнутого президента - Каныбек и Ахматбек, экс-премьер-министры Игорь Чудинов, Данияр Усенов, а также считавшиеся "серыми кардиналами" (при Максиме Бакиеве) Алексей Елисеев и Алексей Ширшов. Кроме этого, в розыске находились бывший министр Минэнергетики Сапарбек Балкибеков и несколько руководителей СГО.

СМИ усиленно трубили о том, что власти КР бросило все силы на поиски соратников Максима Бакиева. А Аида Салянова, занимая пост министра юстиции, ключевой в правительстве, не была информирована об этом? Стоит ли тогда напомнить экс-генпрокурору, что пост министра относится к политическим должностям, и члены правительства первыми получают уведомления о принятых политических решениях. Если этого не знает экс-министр юстиции и экс-генпрокурор, то уже надо поднимать вопрос о компетенции Саляновой.

Между тем одно из отечественных информагентств 25 августа 2010 года проинформировало общественность: "Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщает, что Алексей Елисеев проходит обвиняемым по пяти уголовным делам".

Кроме того, СМИ писали, что по данным ГП КР, Алексею Елисееву инкриминируют должностные и экономические преступления, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Он объявлен в межгосударственный розыск.

Алексея Елисеева, сообщает Генпрокуратура КР, обвиняют в передаче $226 миллионов из российского кредита компании ОАО MGN Group, возглавляемой Евгением Гуревичем, который на эти деньги скупал и продавал на фондовых биржах ценные бумаги. Помимо этого, ему вменяется то, что он, будучи председателем совета директоров ОАО "Кыргызалтын", представил правлению своего отца в качестве официального помощника, которому все сотрудники должны были подчиняться.

"Все решения, которые принимал Елисеев-старший, беспрекословно поддерживал его сын, - утверждает Генеральная прокуратура КР. - 7 апреля 2009 года Елисеевым-старшим проведен тендер по избранию аудитора для проверки финансовой отчетности ОАО за 2008 год. Победителем незаконно определено ЗАО "Топ Аудит КГ", предложившее за свои услуги 335 тысяч сомов, тогда как ОсОО "Хайтек Аудит" предлагало всего 135 тысяч сомов. Таким образом, ущерб государству нанесен в размере 200 тысяч сомов".

"Кроме того, следственным управлением Государственной службы финансовой полиции КР Алексею Елисееву 15 апреля 2010 года заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 30-217 "Соучастие в преднамеренном банкротстве" УК КР, по факту умышленного искажения отчетных данных ОсОО "БиМоКом ЛТД", представляемых в налоговые органы, - отмечает ГП КР. - 4 мая 2010 года следственным управлением Государственной службы национальной безопасности КР Алексею Елисееву заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30-182 "Соучастие в лжепредпринимательстве", 30-170 "Соучастие в вымогательстве", 30-183 "Соучастие в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК КР, по факту рейдерского захвата контрольного пакета акций ОАО "Кыргызский Кредитный Банк", принадлежащих гражданину Италии Джорджио Фиаккони".

Ряд преступлений, утверждает Генеральная прокуратура, Алексей Елисеев совершил в сговоре с Максимом Бакиевым. По одному из уголовных дел он проходит вместе с Игорем Чудиновым. Оно касается средств, выделенных госбюджетом на стимулирование приоритетных и стратегических отраслей экономики. Часть этих средств, по данным ГП КР, была заложена под проценты в ряде коммерческих банков, подконтрольных сыну экс-президента КР Курманбека Бакиева.

Cсообщений в СМИ достаточно, чтобы просто показать насколько не соответствует фактам заявление Аиды Саляновой о том, что не было никаких оснований для возобновления лицензии Алексею Елисееву. Генеральная прокуратура так и не довела до конца проверку факта возобновления адвокатской лицензии Елисееву, так как, высокие покровители Саляновой не дали ход этому делу. А в 2011 году с момента назначения Саляновой генпрокурором, скорее всего, все материалы проверки были просто уничтожены.

Еще более странным выглядит заявление Саляновой, что она не была знакома с Алексеем Елисеевым. Очень странно, если учесть, что Аида Салянова занимала высокий пост статс-секретаря в Министерстве юстиции в 2009 году, когда страной фактически правил Максим Бакиев через свое ЦАРИИ, его правой рукой в этой структуре был Елисеев. И стоит ли напоминать, что все кадровые вопросы решала команда Макса. Уместным будет задать вопрос: благодаря чему Салянова была назначена на ключевой пост в Минюсте при Бакиевых, когда все госорганы были забиты лично преданными Максу Бакиеву людьми?

Данияр Усенов, который был премьер-министром, не мог решать кадровые вопросы без ведома сына, свергнутого Курманбека Бакиева. Об этом достаточно информации в донесениях американских дипломатов, которые потом были опубликованы на сайте WikiLeaks. Об этом могут рассказать госслужащие, которые столкнулись с игом Макса Бакиева.

А Елисеев был его главным юристом и основным разработчиком законов в ЦАРИИ и негласно курировал Минюст. Просто смешно и нелепо на этом фоне звучат заявления Саляновой о том, что она не имела отношений с Елисеевым.

Марат Искаков