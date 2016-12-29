Завтра в одном из районов Бишкека и в Кара-Балте не будет электроэнергии

29 декабря 2016, 13:21 Комментарии

С 9 утра до 17.00 Восточная РЭС займется переключением линий электропередач, по этой причине возможны перебои в электроснабжении в жилом массиве "Карагачевая роща".

Ток перестанет поступать в здания и в городе Кара-Балта. В частности, отсутствовать электричество будет по улице Мира в домах № 5, 7, а также по улице Ленина в домах № 15, 17, 19, 21. Планируется, что ремонтные работы электрических сетей будут продолжаться с 9.00 до 15.00, сообщает ОАО "Северэлектро".