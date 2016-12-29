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Площадь Победы под видеонаблюдениемПлощадь Победы под видеонаблюдениемКыргызстанским брендом заинтересовались в Америке, Лондоне и ГерманииКыргызстанским брендом заинтересовались в Америке, Лондоне и Германии

Завтра в одном из районов Бишкека и в Кара-Балте не будет электроэнергии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352880_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400259-ru.html

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29 декабря 2016, 13:21       Комментарии

С 9 утра до 17.00 Восточная РЭС займется переключением линий электропередач, по этой причине возможны перебои в электроснабжении в жилом массиве "Карагачевая роща".
Ток перестанет поступать в здания и в городе Кара-Балта. В частности, отсутствовать электричество будет по улице Мира в домах № 5, 7, а также по улице Ленина в домах № 15, 17, 19, 21. Планируется, что ремонтные работы электрических сетей будут продолжаться с 9.00 до 15.00, сообщает ОАО "Северэлектро".

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