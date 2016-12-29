Площадь Победы под видеонаблюдением

29 декабря 2016, 13:23 Комментарии

На площади Победы в Бишкеке установлена камера видеонаблюдения. Как сообщает мэрия столицы, камера с интернетом и с функцией регулирования направления расположена с западной стороны от монумента.

Основной целью установки видеонаблюдения является профилактика и предупреждение участившихся случаев антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на территории Вечного огня со стороны горожан.

На сегодняшний день камера передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.