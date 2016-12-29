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Площадь Победы под видеонаблюдением

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352884_pl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400258-ru.html

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29 декабря 2016, 13:23       Комментарии

На площади Победы в Бишкеке установлена камера видеонаблюдения. Как сообщает мэрия столицы, камера с интернетом и с функцией регулирования направления расположена с западной стороны от монумента.
Основной целью установки видеонаблюдения является профилактика и предупреждение участившихся случаев антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на территории Вечного огня со стороны горожан.
На сегодняшний день камера передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.

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