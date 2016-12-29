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Соцсети разрывает танец кыргызстанцев — 6 млн просмотров за полтора дня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400257-ru.html

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29 декабря 2016, 13:09       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Популярный американский развлекательный портал People Are Awesome опубликовал на своей странице в Facebook видео совместного выступления танцоров кыргызстанских групп "Тумар КР" и "Адем". Ролик с исполнением танца "мутантов" взорвал соцсети.
Видео было выложено в 01.00 в среду, и за полтора дня его посмотрели уже 6,3 млн пользователей, также ролик набрал 118 тысяч лайков, им поделились 68 тысяч пользователей. Количество комментариев возрастает и на данный момент превысило 14 тысяч.
"Парни без костей. Удивительно, как они скручивают свои руки и тело", - не скрывают своего удивления пользователи в комментариях.
Ролик был опубликован экс-участником группы "Тумар КР" Солто Эсенгуловым, ныне проживающим в Лос-Анджелесе и выступающим за группу брейкдансеров "La Breakers".
Популярный портал People Are Awesome размещает на своем сайте и на канале YouTube ролики, в которых демонстрируются способности людей.

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