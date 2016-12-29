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Почти 0,5 кг золота пытался нелегально продать нарынчанин в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400256-ru.html

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29 декабря 2016, 13:16       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска задержали граждан, незаконно хранивших металл желтого цвета, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По данным милиции, в среду возле Ошского рынка на пересечении проспекта Чуй и улицы Павлова была остановлена автомашина марки Nissan Pathfinder. За рулем находился 46-летний уроженец Нарынской области, а в машине - пассажиры: бишкекчанин и 45-летний житель Иссык-Кульской области.
"При осмотре авто между пассажирским сиденьем и подлокотником был обнаружен и изъят металл желтого цвета весом 445,5 грамма", - сказано в сообщении.
Установлено, что мужчина искал покупателя на золото по цене 2 200 сомов за грамм.
Факт попытки незаконной продажи зарегистрирован, материалы переданы в следственное управление ГУВД столицы для принятия решения в соответствии с нормами УПК КР.

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