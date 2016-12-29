Почти 0,5 кг золота пытался нелегально продать нарынчанин в Бишкеке

29 декабря 2016, 13:16 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска задержали граждан, незаконно хранивших металл желтого цвета, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным милиции, в среду возле Ошского рынка на пересечении проспекта Чуй и улицы Павлова была остановлена автомашина марки Nissan Pathfinder. За рулем находился 46-летний уроженец Нарынской области, а в машине - пассажиры: бишкекчанин и 45-летний житель Иссык-Кульской области.

"При осмотре авто между пассажирским сиденьем и подлокотником был обнаружен и изъят металл желтого цвета весом 445,5 грамма", - сказано в сообщении.

Установлено, что мужчина искал покупателя на золото по цене 2 200 сомов за грамм.

Факт попытки незаконной продажи зарегистрирован, материалы переданы в следственное управление ГУВД столицы для принятия решения в соответствии с нормами УПК КР.