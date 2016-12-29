Мэр Оша обещает осветить территорию всех многоэтажек

29 декабря 2016, 13:21 Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В Оше будет установлено ночное освещение возле всех многоэтажных домов. 28 декабря мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев ознакомился с началом работ по установке освещения на придомовой территории жилых многоквартирных домов №23, 24, 26 микрорайона "Кулатов".

В рамках мероприятия Кадырбаев встретился с жителями указанных многоэтажных домов. Они поблагодарили градоначальника за освещение придомовой территории.

"В Оше 640 жилых многоквартирных домов. В 2017 году территория возле них будет полностью освещена", - заявил мэр.

Он отметил, что для этих целей будут использоваться энергосберегающие светильники.