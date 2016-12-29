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Мэр Оша обещает осветить территорию всех многоэтажек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400255-ru.html

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Ситора из "Азии MIX": как и обещала, выйду замуж

29 декабря 2016, 13:21       Комментарии

БИШКЕК, 29 дек - Sputnik. В Оше будет установлено ночное освещение возле всех многоэтажных домов. 28 декабря мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев ознакомился с началом работ по установке освещения на придомовой территории жилых многоквартирных домов №23, 24, 26 микрорайона "Кулатов".
В рамках мероприятия Кадырбаев встретился с жителями указанных многоэтажных домов. Они поблагодарили градоначальника за освещение придомовой территории.
"В Оше 640 жилых многоквартирных домов. В 2017 году территория возле них будет полностью освещена", - заявил мэр.
Он отметил, что для этих целей будут использоваться энергосберегающие светильники.

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