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В Оше при получении взятки задержан налоговик

Источник:
http://kabar.kg/law-and-order/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400254-ru.html

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29 декабря 2016, 12:43       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. В Оше при получении взятки задержан налоговик, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Следственным отделом Следственного управления Генеральной прокуратуры КР по Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 313 (вымогательство взятки) УК КР, по факту вымогательства взятки инспектором УГНС города Ош.
Установлено, что 27 декабря 2016 года в прокуратуру Ошской области с Южного межрегионального управления ГСБЭП при Правительстве КР поступило заявление гражданина А.Х. о вымогательстве денежных средств в сумме 15 тыс. 500 сомов инспектором УГНС по городу Ош за положительное решение вопроса о налогообложении по импорту автомашины, завезенной из Российской Федерации.
В тот же день работниками прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками ГСБЭП при проведении следственно-оперативных мероприятий, задержан инспектор УГНС по городу Ош Э.К.. При проведении обыска у него обнаружены 9 тыс. сомов из ранее помеченных денежных средств. Задержанный водворен в ИВС УВД города Ош.
В настоящее время проводится расследование.

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