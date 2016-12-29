Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил детей с новым годом

29 декабря 2016, 12:50 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Салтанат Абдраева - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня на президентской елке поздравил детей с наступающим новым 2017-м годом.

Начиная свое выступление, глава государства отметил, что всегда, когда приходит на елку, волнуется перед выступлением. "Честно говоря, я рос в очень простой семье. И у меня не было игрушек. И первый раз, попав на елку, очень сильно радовался. И сегодня, видя вас, я очень рад и счастлив. Хочу отметить, что государство всегда думает о детях, как родитель. Ведь для родителей нет ничего важнее детей", - сказал А.Атамбаев.

"Мы все сегодня из шоу-программы смогли посмотреть, где и как встречают новый год, и мы верим, что в будущем вы сможете посетить все эти страны. Для этого вы должны хорошо учиться. Должны изучать иностранные языки. Вы должны понимать, что иностранные языки всем нужны и их необходимо учить", - отметил глава государства.

Также глава государства подчеркнул, что кыргызы новый год празднуют два раза - это "Новый год" и "Нооруз". "У этих двух праздников один корень. Это праздник солнца. Раньше люди боялись, когда с 22 декабря дни становились короче, а ночи длиннее. И они молились и просили бога, чтобы солнце вернулось. А 21 марта - это день, когда день и ночь становятся равными и этот день для кыргызов является началом нового года", - сказал А.Атамбаев.

Президент, обращаясь к детям, отметил, что Новый год - это вера в чудо. "Есть такая притча, что однажды в Европе собрались помолиться, чтобы пошел дождь. И там один маленький мальчик пришел с зонтом. И все удивились, почему он взял зонт. А он сказал, что он верит, что пойдет дождь. Я хочу сказать, что каждый человек должен верить в хорошее, надеяться на лучшее и стремиться к хорошему. И тогда все получится. Я вчера наградил трех человек медалью "Данк". Один из них не ходит, но кормит свою семью, другой ездит на коляске, но дает работу многим, и девушка, у которой нет ног, получает призы на международной арене. Это те люди, которые показывают нам, что нет ничего невозможного. Если стремиться к тому, во что веришь, то все получится", - сказал Президент.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что государство очень верит в будущее и поэтому инвестирует в детей. По его словам, 24% бюджета уходит на образование, чтобы дети получили достойное образование и в будущем стали грамотными и образованными гражданами своей страны.

В завершении от имени Президента всем детям, пришедшим на елку, были розданы подарки. А дети в свою очередь подарили главе государства подарок от всех маленьких жителей страны.