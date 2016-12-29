В Бишкеке воспитанникам детского психоневрологического социального учреждения вручили новогодние подарки

29 декабря 2016, 12:55 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. Накануне руководство ГУВД и сотрудники столичной милиции посетили детское психоневрологическое социально-стационарное учреждение, которое находится в селе Беловодское Московского района, сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.

По их информации, с новым годом детей поздравили депутат Жогорку Кенеша КР Наталья Никитенко, генеральный прокурор КР Индира Джолдобаева, также заместитель начальника ГУВД г. Бишкек Турат Исаев.

Турат Исаев поздравил воспитанников с наступающим новым 2017 годом и вручил подарки от имени сотрудников городского управления. После официальной части мероприятия воспитанники представили новогоднюю концертную программу, где ими были исполнены песни, затронувшие сердца гостей, позабыв, что они растут далеко от родителей.

"Приятно было осознавать в этот день, что в глазах детей остались теплые и светлые чувства. У них появился в душе большой интерес и доверие к людям в милицейской форме. Дети, растущие без родительского тепла, особенно нуждаются в любви и заботе", - отметили в ГУВД.

Также в пресс-службе добавили, что руководство интерната вручило благодарственное письмо сотрудникам милиции ГУВД города Бишкек за оказанную помощь, проявленное милосердие и чуткое отношение к детям.