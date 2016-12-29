В Бишкеке на площади Победы установлена камера видеонаблюдения - мэрия

29 декабря 2016, 13:04 Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. По инициативе Свердловской администрации 21 декабря 2016 года на площади Победы с западной стороны от монумента была установлена он-лайн камера видеонаблюдения с интернетом и с функцией регулирования направления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Основной целью установки он-лайн видеокамеры является профилактика и предупреждение участившихся случаев антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на территории исторического святого места - Вечного огня со стороны горожан", - отметили в мэрии.

На сегодняшний день камера видеонаблюдения передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.