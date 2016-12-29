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В Бишкеке на площади Победы установлена камера видеонаблюдения - мэрия

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400251-ru.html

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29 декабря 2016, 13:04       Комментарии

Бишкек, 29 декабря /Кабар/. По инициативе Свердловской администрации 21 декабря 2016 года на площади Победы с западной стороны от монумента была установлена он-лайн камера видеонаблюдения с интернетом и с функцией регулирования направления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
"Основной целью установки он-лайн видеокамеры является профилактика и предупреждение участившихся случаев антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на территории исторического святого места - Вечного огня со стороны горожан", - отметили в мэрии.
На сегодняшний день камера видеонаблюдения передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.

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