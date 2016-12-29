О чем Алмазбек Атамбаев говорил с детьми на президентской елке

29 декабря 2016, 12:40 Комментарии

Сегодня в Бишкеке прошла президентская елка. По традиции после представления перед школьниками выступил глава государства Алмазбек Атамбаев.

Он рассказал детям, что всегда волнуется перед выступлением. Вновь признался, что вырос в простой семье, где не было игрушек. А еще рассказал, что очень радовался, когда впервые попал на елку.

"Мы сегодня смогли посмотреть, как встречают Новый год в разных странах. Мы верим, что в будущем вы сможете посетить все эти страны. Поэтому вы должны понимать, что иностранные языки всем нужны, и их необходимо учить", - отметил глава государства.

Он напомнил, что издревле Новый год и праздник Нооруз имеют единый корень. Это праздник солнца.

"Мы когда-то переехали в эти края из Сибири, это на кыргызском "Шибер". Мы переехали, но там до сих пор живут кыргызы. Еще хочу сказать, что в свое время люди принимали солнце как Бога. Когда еще Римской империи не было, кыргызы существовали. Вы должны это знать", - рассказал Алмазбек Атамбаев.

Президент поблагодарил Деда Мороза, Снегурочку и все коллективы за прекрасное представление для детей. Также он напомнил, что Новый год, вера в чудо должны жить в каждом сердце. И посоветовал взрослым не убивать эту веру в детях. А заодно и вспомнил притчу в тему.

"Однажды в деревне люди пришли помолиться о том, чтобы пошел дождь. Собрались взрослые. И только один мальчик пришел с зонтом. Когда взрослые стали смеяться над ним, он спросил: "Мы же пришли помолиться о дожде. Неужели он не пойдет?" Это доказывает, что если человек во что-то верит, то он своего добьется", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент рассказал детям о награжденных накануне орденами "Данк" людях с ограниченными возможностями здоровья. Он отметил, что они - пример того, как надо жить.

"Наши дети должны привыкать бороться с любыми трудностями. Жизнь - она такая, она воспитывает нас на трудностях", - отметил глава государства.

Также он призвал уважать все народы и культуры и учить как можно больше языков.

"Некоторые говорят, что нужен только один язык. Но представьте себе, что все цветы будут одного цвета. Такого быть не должно. Чем больше народов, цветов, красок, тем лучше, тем прекрасней наш мир. С Новым годом!" - на такой ноте завершил президент свое выступление.