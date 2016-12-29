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Из Алматы в Чолпон-Ату хотят построить канатную дорогу

Источник:
http://24.kg/tsentralnaja_azij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400249-ru.html

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"МК в Казахстане": В Алматы презентован проект канатной дороги на Иссык-Куль

29 декабря 2016, 12:50       Комментарии

В Алматы презентовали проект канатной дороги на Иссык-Куль. Об этом сообщил "МК-Казахстан".
Отмечается, что в Алматы состоялся республиканский конкурс лучших архитектурных произведений. В его рамках в номинации "Лучший проект" дипломом I степени Союза архитекторов РК и золотым дипломом Союза архитекторов КР отмечен проект короткого транспортного пути, соединяющего мегаполис Алматы и Чолпон-Ату.
Архитекторы предлагают построить магистральную гондольную канатную дорогу между Алматы, побережьем озера Иссык-Куль и двумя лыжно-туристическими курортами, расположенными на северных склонах Заилийского Алатау в Казахстане и Кунгей-Ала-Тоо в Кыргызстане.
Поскольку проектируемая канатная дорога соединяет между собой Большое Алматинское озеро и озеро Иссык-Куль, проходит через перевал Озерный, проект получил рабочее название "Озерный транзит".
Система канаток позволит сократить время пути от Алматы до Иссык-Куля до 2,5-3 часов, что сделает поездки на озеро фактически маршрутом выходного дня.
Согласно расчетам, эффект позволит исключить выбросы в окружающую среду примерно 500 тысяч тонн парниковых газов за летний сезон.
Аналогичная идея озвучивалась еще в 2008 году, но проект до сих пор не получил продолжения. В пресс-службе полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области КР ИА "24.kg" сообщили, что впервые слышат о проекте.

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