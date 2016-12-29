Чиновники в Кыргызстане не смогут получать подарки

29 декабря 2016, 12:56 Комментарии

Парламент Кыргызстана принял сегодня в третьем чтении законопроект "О конфликте интересов".

Согласно документу государственным и муниципальным служащим запрещено принимать подарки за исключением тех, стоимость которых не превышает 10 расчетных показателей (1 тысячи сомов).

Дипломатические подарки разрешено принимать в рамках официальных протокольных мероприятий. Такого рода подарки являются госсобственностью и должны быть переданы на баланс госоргана, органа местного самоуправления, предприятия.

Муниципальные и госслужащие могут выкупить дипломатический подарок в случае и в порядке, определяемыми правительством КР. Оценка, учет, хранение, использование и выкуп подарков, а также форма журнала регистрации подарков осуществляются в порядке, установленном правительством.

Сегодня при обсуждении депутат Айнуру Алтыбаева осталась при своем мнении: подарок - это завуалированная взятка.

Субъектами, на которых распространяется действие данного законопроекта, являются государственные служащие, занимающие политические, административные и специальные должности (в том числе и государственных представителей в коммерческих организациях с государственной долей участия).

Закон направят на подпись президенту.