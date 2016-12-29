Парламент одобрил в третьем чтении ряд законопроектов

29 декабря 2016, 13:03 Комментарии

Парламент 29 декабря на своем заседании одобрил в третьем чтении ряд законопроектов.

Так, депутаты проголосовали по следующим законопроектам:

- проект закона "О внесении изменений в Закон КР "О государственных символах КР"

За - 115, против - 1, зарегистрировано 116 депутатов.

- проект закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР"

За - 115, против - 1, зарегистрировано 116 депутатов.

- проект закона "О внесении изменений в Закон КР "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

За - 116, зарегистрировано 116 депутатов.

- проект закона "О конфликте интересов"

За - 114, против - 2, зарегистрировано 116 депутатов.

- проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам деятельности органов местного самоуправления" (в законы "О местном самоуправлении", "О статусе столицы", "О статусе города Ош", "О статусе депутатов местных кенешей", "О нормативных правовых актах КР", "О Регламенте Жогорку Кенеша КР")

За - 114, против - 1, зарегистрировано 116 депутатов.