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Президент посоветовал детям изучать языки, чтобы иметь возможность отправиться в путешествие

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400245-ru.html

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В Бишкеке проходит президентская елка

В филармонии проходит ежегодная президентская елка с участием Алмазбека Атамбаева

29 декабря 2016, 12:46       Комментарии

В Национальной филармонии им.Т.Сатылганова 29 декабря проходит новогодняя елка с участием президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и детей в возрасте 8-14 лет.
В рамках праздничного концерта дети стали участниками "кругосветного путешествия". Условное путешествие стартовало в Индии. Зрителям представили традиционный индийский танец. За ней была показана Монголия со стрельбой из лука, следом были Испания, Италия, Китай, Япония и Кыргызстан. Во время путешествия дети узнали о новогодних традициях и интересных фактах каждой из представленных стран.
Кроме того, шоу-программа включала в себя выступления артистов цирка, танцевальных групп, эстрадных артистов. Перфоманс сопровождался развлекательными диалогами между детьми и новогодним тандемом - Деда Мороза и Снегурочки, которые в заключение пригласили Алмазбека Атамбаева на сцену.
Президент поблагодарил организаторов за праздничное представление. "Хочу поблагодарить все коллективы, в том числе и детские. Старайтесь не убивать в детях веру в Новый год. Если человек во что-то верит, он всегда чего-то добивается. Я вчера наградил людей, которые многого добились сами. Для того, чтобы добиться своих целей, необходимо прилагать усилия", - сказал он.
Также президент отметил, что надо уважать все народы, любить все культуры и знать как можно больше языков. "Когда вы вырастете, у вас появится возможность отправиться в путешествие в эти страны, поэтому изучайте языки", - сказал он и поздравил детей и всех кыргызстанцев с наступающим Новым годом.

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