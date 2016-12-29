Президент посоветовал детям изучать языки, чтобы иметь возможность отправиться в путешествие

29 декабря 2016, 12:46 Комментарии

В Национальной филармонии им.Т.Сатылганова 29 декабря проходит новогодняя елка с участием президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и детей в возрасте 8-14 лет.

В рамках праздничного концерта дети стали участниками "кругосветного путешествия". Условное путешествие стартовало в Индии. Зрителям представили традиционный индийский танец. За ней была показана Монголия со стрельбой из лука, следом были Испания, Италия, Китай, Япония и Кыргызстан. Во время путешествия дети узнали о новогодних традициях и интересных фактах каждой из представленных стран.

Кроме того, шоу-программа включала в себя выступления артистов цирка, танцевальных групп, эстрадных артистов. Перфоманс сопровождался развлекательными диалогами между детьми и новогодним тандемом - Деда Мороза и Снегурочки, которые в заключение пригласили Алмазбека Атамбаева на сцену.

Президент поблагодарил организаторов за праздничное представление. "Хочу поблагодарить все коллективы, в том числе и детские. Старайтесь не убивать в детях веру в Новый год. Если человек во что-то верит, он всегда чего-то добивается. Я вчера наградил людей, которые многого добились сами. Для того, чтобы добиться своих целей, необходимо прилагать усилия", - сказал он.

Также президент отметил, что надо уважать все народы, любить все культуры и знать как можно больше языков. "Когда вы вырастете, у вас появится возможность отправиться в путешествие в эти страны, поэтому изучайте языки", - сказал он и поздравил детей и всех кыргызстанцев с наступающим Новым годом.