На площади Победы установлена камера видеонаблюдения

29 декабря 2016, 13:04 Комментарии

По инициативе Свердловской администрации 21 декабря на площади Победы с западной стороны от монумента была установлена онлайн-камера видеонаблюдения с интернетом и функцией регулирования направления.

Как сообщили 29 декабря в пресс-службе столичной мэрии, основной целью установки онлайн-видеокамеры является профилактика и предупреждение участившихся случаев антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на территории исторического святого места - Вечного огня со стороны горожан.

На сегодняшний день камера видеонаблюдения передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.