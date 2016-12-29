Экс-мисс Кыргызстана нуждается в дорогостоящем лечении. Она просит помощи

29 декабря 2016, 12:30 Комментарии

Бывшая "Мисс Кыргызстана" Жибек Нукеева нуждается в срочном дорогостоящем лечении и просит общественность помочь ей. Об этом девушка написала в социальных сетях.

Отметим, ранее она участвовала в международных конкурсах красоты. В 2013 году она завоевывала титул "Мисс Кыргызстан" и представляла страну на международном конкурсе красоты "Мисс Мира".

21-летняя Жибек Нукеева была на седьмом месяце беременности, когда в сентябре врачи обнаружили у нее опухоль и поставили диагноз "хондросаркома тазобедренной кости третьей степени". Болезнь сильно прогрессировала, из-за чего Жибек сделали кесарево сечение. Почти сразу после этого ее разлучили с младенцем. Ребенка перевели в реанимацию, а молодую женщину - в онкологическую клинику для прохождения курса лечения.

"Прошла 2 курса химиотерапии, но она оказалась неэффективной, опухоль продолжает расти. В надежде, что за границей есть возможность вылечиться, родные меня повезли в Турцию, в онкологическую клинику "Анодолу", но там выяснилось, что опухоль очень большая и операцию делать нельзя, единственным для меня вариантом остается прохождение протонной терапии. К сожалению, в Кыргызстане нет такой возможности, самый близкий и приемлемый вариант - Центр протонной терапии в Праге, Чехия. Согласно информации, предоставленной центром, стоимость терапии составит 80 тысяч евро", - добавила девушка.

Сейчас ее семья делает все возможное, но они не могут в кратчайшие сроки собрать такую крупную сумму. Поэтому девушка обращается к общественности с просьбой помочь ей.

"Даже несмотря на то что мои родные пытаются помочь, к сожалению, очень сложно собрать такие средства в нужный срок. В связи с чем я прошу вашей помощи и поддержки. У меня только одна мечта: быть рядом с Иманом настолько дольше, насколько я смогу. И я надеюсь, что моя мечта сбудется. Вне зависимости от размера вашей помощи, я благодарна Вам. С Рождеством и с Новым годом Вас! Пусть все дети, где бы они ни находились в это Рождество, были со своими мамами, укутанные их любовью и заботой!" - пишет девушка.

Все, у кого есть возможность, могут помочь девушке, перечислив средства на счет.

<li>начисление по Кыргызстану с платежных терминалов ЭЛСОМ на номер: 0559182383</li><li>начисление из Казахстана с платежных терминалов QIWI киви на номер: +996559182383</li><li>начисление из любой точки мира через VISA QIWI WALLET на номер: +996559182383</li>

На платформе Gofundme.com также идет сбор средств для ее лечения.