И это наши люди! Кто из кыргызстанцев удивил нас в 2016 году

29 декабря 2016, 12:42 Комментарии

Уходящий год запомнился кыргызстанцам громкими политическими скандалами, арестами, референдумом, но вместе с тем и позитивными историями.

"ВБ" решил вспомнить людей, которые становились героями интернета, вызывали восхищение и удивление кыргызстанцев или просто запомнились своими нестандартными поступками.

Талантливый человек талантлив во всем

Если уж кто и удивил кыргызстанцев в этом году, так это президент Алмазбек Атамбаев. Несколько необычно было для общественности, привыкшей к громким заявлениям на официальной трибуне, слышать его лирические песни собственного сочинения.

Как он признавался позже, эти песни он писал в самые трудные моменты своей жизни и вкладывал в них свои переживания, мечты, страхи и надежды. Песни "Судьбе назло","Я не могу без тебя жить", "Мне не страшно умирать" и "Нелепые слова" написаны в разные периоды его политической карьеры.

В 2017 году после своего президентского срока Атамбаев планирует уделять больше времени творчеству, а пока записал композиции на CD-диски в качестве подарка родным и близким. Для широкой аудитория песни доступны в Youtube.

Добровольцы-спасатели

11 февраля в Москве на станции "Красносельская" женщина потеряла сознание и упала на рельсы метро. Полицейский метрополитена Артем Королюк и кыргызстанец Марат Исаев вслед за ней прыгнули на рельсы и успели ее вытащить. Все происходило за считанные секунды до прибытия поезда на полной скорости.

После огласки в СМИ этой истории трудовой мигрант из Кыргызстана Марат Исаев стал самой настоящей знаменитостью у себя на родине и в России. Он и Королюк получили благодарственные письма от мэра Москвы Сергея Собянина, а позже Марат лично от президента России Владимира Путина получил медаль "За спасение погибавших". В Кыргызстане президент Алмазбек Атамбаев вручил его матери медаль за достойное воспитание сына.

В интервью Исаев признавался, что в момент спасения не задумывался о риске и собственной безопасности, и интуитивно бросился спасать женщину. Осознание того, что от смерти его отделяли лишь несколько секунд, пришло уже позже, когда он вспоминал случившееся. "Но и тогда я поступил бы так же", - говорил Марат. Внезапная слава не сильно изменила жизнь героя, и сейчас он продолжает трудиться в Москве, а в Кыргызстане его ждут родители, дети и супруга.

Если Исаев был кыргызским героем в Москве, то российским героем в Кыргызстане стал Юрий Лугвин. Он и несколько молодых кыргызстанцев участвовали в спасении женщин при пожаре в московской типографии в августе этого года. В Кыргызстане его чествовали с размахом: спикер пригласил на Всемирные игры кочевников, вручил почетную грамоту и именные часы. От главы МЧС Лугвин получил нагрудный знак "За отвагу при пожаре". 22 декабря он вместе с остальными спасателями-добровольцами получил почетную грамоту от правительства КР.

Попасть в Кыргызстан

Если бы была премия за нестандартный пиар туризма в Кыргызстане, то его, несомненно, получил бы старшеклассник из Челябинска Игорь Назаров.

Напомним, он стал знаменитым благодаря участию в фотоконкурсе "Как я встретил столбняк", в котором разыгрывалась поездка в Кыргызстан. Назаров проявил креатив и упорство, сделав серию фото в болоте. Конкурс он, к сожалению, не выиграл, но получил прозвище "болотный менеджер" и стал мемом.

В Кыргызстан он все же попал, но по приглашению Департамента туризма при Минкультуры, который не преминул использовать Назарова для маркетингового продвижения предстоящих Всемирных игр. Назаров приехал на Иссык-Куль с мамой, Игры кочевников стали интереснее еще одним приглашенным гостем и все остались довольны.

"Слезы тикли вверх"

Рэп MC Doncha "Слезы тикли вверх" стал настоящим хитом в русскоязычном сегменте интернета и своего рода крылатым выражением, описывающим нечто абсурдное и невозможное.

В начале ноября молодой исполнитель Данияр Токтомамбетов под псевдонимом МС Doncha выложил в соцсетях юмористический рэп. В нем он рассказывал о том, как на первом свидании он угостил свою любимую лепешкой, майонезом и "граматным Дюшесом", но, несмотря на его старания, любимая отвергла его.

Российские звезды в соцсетях отреагировали на публикацию и вскоре о нем знала уже миллионная аудитория. Рэпер проснулся знаменитостью: его пригласили в шоу "Пусть говорят" на Первом канале, дуэтом с ним рэп читали Тимати и другие знаменитости.

Вскоре "слезы тикли вверх" у бишкекской пенсионерки. В стиле рэпа она рассказала о мизерной пенсии кыргызстанцев и о том, как они сводят концы с концами.

Таланты, звезды, благотворители

Уходящий год был плодотворным для звезд отечественной эстрады. Кыргызстанцы победили в нескольких престижных международных конкурсах, что, безусловно, положительно повлияло на имидж республики.

Для кыргызстанского КВН путь к Высшей лиге проложила команда "Азия MIX". От отправной точки до победного финала в Высшей лиге "Азия MIX" следила вся страна.

Напомним, команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле этого года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и в конце года впервые за всю историю КВН Кыргызстана и стран Центральной Азии стала чемпионом Высшей лиги КВН 2016.

Певец Кайрат Примбердиев примерно в это же время шел к финалу шоу Первого канала "Голос". Нестандартный стиль исполнения Кайрата отмечали Лепс, Билан, Полина Гагарина и Леонид Агутин. 30 декабря он выступит в финале шоу.

Группа Атая Омурзакова "Тумар КР" участвует практически во всех международных конкурсах. В этом году танцоры успели выступить в финале шоу талантов Великобритании Britain's Got Talent, заняли третье место на Международном фестивале циркового искусства De Cirque de Demain в Париже. Все их выступления получили широкое освещение в ведущих европейских изданиях. Когда о кыргызских талантах пишет старейшая французская газета "Фигаро", это, безусловно, приятно.

Другая танцевальная группа "Тумар" удивила кыргызстанцев не только своей хореографией, но и активной благотворительностью. В группе выступают молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Они не имеют постоянного спонсора и каждое их участие в международном конкурсе зависит от финансов, но даже несмотря на это, группа помогает другим нуждающимся.

В Бишкеке группа выступает на тоях и банкетах, и часть заработанных денег откладывает на поездки на зарубежные конкурсы, а часть отдает на благотворительность. Например, перед поездкой в Братиславу на финал шоу "Чехия и Словакия. Наши таланты" группа закупила продукты питания дому престарелых, чтобы получить благословение пожилых людей, а в конце ноября группа поддержала кампанию по сбору средств для линейного ускорителя и передала фонду 10 тысяч сомов.

Вокруг света с флагом Кыргызстана

В октябре флаг Кыргызстана увидели во всех странах мира. Кыргызстанец Союзбек Салиев с детства мечтал о кругосветном путешествии и в этом году решил ее осуществить. Свою мечту он посвятил 25-летию независимости республики.

Почти за два месяца он и его пилот Йонас Жукнас облетели земной шар, а флаг Кыгызстана в буквальном смысле развевался над всеми странами. Для дозаправки топлива они останавливались в 19 странах и в каждой он встречался с местным населением и рассказывал о своей родине.

Позже в интервью он признавался, что улетая в кругосветное путешествие, не был уверен, что благополучно вернется домой. Но удача сопровождала Салиева и в Кыргызстан он прилетел в конце октября.

В аэропорту его с почетом встретили близкие и родные, толпа поклонников и журналистов. За вклад в развитие гуманитарных связей с другими странами и в знак признания особых заслуг перед страной премьер-министр вручил ему Почетную грамоту правительства.

Успеть за 60 секунд

В том же месяце мировые СМИ вновь заговорили о кыргызстанских уникумах. 30 октября в Нью-Дели (Индия) иллюзионисты Радислав Сафин и Ольга Крамер показали номер со сменой двадцати костюмов за шестьдесят секунд. Вы представили, да? То есть они два раза переодевались за одну секунду! И как оказалось, кыргызстанцы установили рекорд, благодаря чему вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Они стали первыми иллюзионистами в истории Кыргызстана, которые попали в Книгу рекордов.

Все для любимого Бишкека

Бишкекчанам в этом году запомнились несколько активистов, которые на своем примере показали, как один человек и одна идея могут изменить поведение всех остальных.

В начале апреля бишкекский учитель Куштар Мамыталиев начал кампанию против бескультурья "Түкүрбө - Не плевать!".

На свои собственные и средства друзей учитель напечатал партию наклеек с призывом не плевать на улице. Инициатива стала популярной и к ней присоединились другие активисты. Позже Алмазбек Атамбаев поддержал акцию и из президентского фонда выделил 50 тысяч сомов.

В сентябре активисты провели акцию против остановки общественного транспорта в запрещенных местах "Идем на остановку!". Молодые люди с транспарантами стояли на самом оживленном участке в центре - на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова. На плакатах был написан призыв водителям бусов не останавливаться в неположенном месте, а пассажиров они призывали пользоваться остановками. После трех недель акции мэрия установила ограждение на этом участке.

14 декабря активист Атай Садыбакасов на двух участках в центре города - на пересечении улиц Логвиненко и Токтогула и Логвиненко и бульвара Эркиндик - самостоятельно установил указатели на светофорах. Но в отличие от предыдущих случаев инициатива Садыбакасова получила неоднозначную оценку горожан: одни хвалили его за самостоятельность и патриотизм, другие критиковали за самовольство.

Позже патрульная милиция и вовсе решила демонтировать указатели, ссылаясь на то, что они нарушали правила организации транспортного движения.

Пока некоторые партии обещали сделать проезд в общественном транспорте в Бишкеке бесплатным, активист Ринат Шамсутдинов решил осуществить свою идею - арендовать на несколько дней троллейбусы для бесплатного проезда пассажиров.

В социальных сетях к нему присоединились несколько других активистов и на собранные 7 370 сомов они арендовали четыре троллейбуса по разным маршрутам. Для тысячи благодарных горожан это стало приятным подарком на Новый год.